24 juin de 11h à 12h Webinar SailPoint : Identity Security Live – Identités et nouveaux modes de travail

juin 2021 par Marc Jacob

Au cours des dix dernières années, le sujet de la gestion des identités a évolué et mûri, changeant avec le monde qui l’entoure. Le sujet est plus que jamais d’actualité. L’ANSSI a même récemment mis à jour son avis scientifique et technique à propos du modèle Zero Trust en mentionnant, comme premier point, la Gouvernance des Identités comme axe d’effort prioritaire des SI. Nous vous proposons d’analyser quels impacts la situation sanitaire actuelle a pu avoir sur ce thème.