23 septembre au Vander Valk Hotel à Nivelles Sud : ICT Infrastructure 2021 - Datacenters : la Civod-19 crée un nouveau dynamisme

mai 2021 par Marc Jacob

Avec la pandémie et le télétravail, les entreprises externalisent toujours plus leurs infrastructures informatiques tout en renforçant la sécurité d’accès à distance. Tout bénéfice pour les fournisseurs d’infrastructures de centres de données.

En 2020, le marché mondial des datacenters était évalué à 27 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars en 2019, selon le cabinet Turner & Townsend. Un marché qui devrait progresser de l’ordre de 5% entre 2020 et 2025. En cause, les besoins en virtualisation, cloud et colocation. Si les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) tirent le marché à la hausse, notamment en Belgique avec le gigantesque datacenter de Google à Saint-Ghislain (un investissement de plus de 1,6 milliard d’euros), de nombreux acteurs de la colocation se positionnent sur ce marché.

Avec le télétravail et la pandémie, l’accès aux infrastructures informatiques à distance est devenu plus que jamais critique. Désormais, les centres de données se doivent d’être flexibles, décentralisés et ouverts, sans oublier l’aspect sécurité. Afin de comprendre les grands enjeux de ce marché, l’organisateur d’événements Mark-Com Event vous invite le 23 septembre 2021 au Van Der Valk Hotel Nivelles-Sud le salon ICT Infra 2021, une manifestation exclusivement dédiée aux thèmes du datacenter, du cloud et de la sécurité. Cet événement proposera à la fois des exposés thématiques de haut niveau ainsi que des présentations de fournisseurs leaders sur leur marché. Le salon permettra aux visiteurs de découvrir les dernières innovations technologiques des principaux acteurs du marché ICT.

François Vajda, directeur général de Mark-com Event et organisateur, commente : « Le succès des éditions précédentes d’ICT Infra démontre l’intérêt que suscite la thématique des centres de données. Cette manifestation sera l’occasion pour les participants de s’informer des dernières évolutions dans le domaine et de trouver des réponses à leurs questions, le tout dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Nous proposerons à la fois des exposés thématiques de haut niveau et des présentations de fournisseurs du marché ICT. En parallèle, un salon permettra aux visiteurs de découvrir les nouvelles évolutions technologiques et d’en comprendre les enjeux majeurs. La journée sera introduite par un orateur de premier plan chargé de susciter la réflexion et de nourrir le débat. »

ICT Infra 2021 abordera les évolutions liées aux plateformes technologiques dans le monde de l’infrastructure cloud, du datacenter et de la sécurité. Cette manifestation s’adresse aux spécialistes des technologies de l’information et de la communication et entend permettre aux décideurs francophones d’appréhender les derniers développements dans le monde de l’infrastructure cloud, du datacenter et de la sécurité.

L’édition 2021 se tiendra Van der Valk Hotel de Nivelles Sud qui offre des salles de conférence super-équipées, un espace de 500 m2 pour les sponsors et un vaste parking, le tout dans le respect strict des mesures sanitaires liés au coronavirus.

- Pour en savoir plus ://ict-infrastructure.net/ ou contactez-nous sans tarder.

François Vajda - Luc Darte

Organiser - Sales & Marketing Sr.

fvajda@mark-com.com - ldarte@mark-com.com_

+32 473 56 32 08 - +32 475 89 07 89