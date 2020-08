23 septembre 2020, 11h00 CET / Durée : 1h00 - Webinaire Verizon : SWIFT CSP, la continuité de la sécurité PCI DSS

août 2020 par Marc Jacob

La menace croissante de cyberattaques et les récents cas de fraude aux paiements dans les environnements des clients SWIFT ont démontré la nécessité d’une collaboration à l’échelle du secteur pour lutter contre ces menaces. Le programme SWIFT CSP, lancé en 2016, vise à aider les utilisateurs à sécuriser leurs environnements et améliorer le partage des informations dans l’ensemble de la communauté SWIFT.

Au cœur des interactions entre les clients et leurs données, le standard PCI DSS, crée par les principaux réseaux de cartes, a pour objectif de sécuriser ces échanges en début de chaine et jusqu’aux traitements. Le standard PCI DSS vise à protéger les données cartes bancaires au niveau des marchands ainsi que des prestataires de services sur la chaine de valeur (prestataire de paiement, centre d’appels, conciergerie etc.).

La jonction avec le monde des messages financiers SWIFT se fait à la fin des traitements cartes (virements locaux ou internationaux) où le programme SWIFT CSP prend le relais sur la sécurisation des systèmes d’information et métiers. Cela permet des échanges sécurisés des différents membres – Banques et Entreprises – sur le réseau SWIFTNET.

VERIZON vous propose sur cette session de partager son expertise et expérience autour de la sécurité des paiements PCI DSS & SWIFT et des messages financiers.

AGENDA

1. Payments security Landscape

La sécurité des paiements dans le contexte actuel

Chaine des paiements et sécurité

Le point sur la sécurité des paiements

2. Synergies entre PCI DSS & SWIFT CSP

3. Genèse du programme CSP

4. Approche SWIFT à la sécurité des paiements via le programme CSP

5. Nouveautés sur le programme CSP 6_ . Méthodologie Verizon à la conformité "SWIFT CSP"

En conclusion de ce Webinaire, vous aurez la possibilité d’échanger avec nos experts sur les problématiques liées au programme SWIFT CSP, à ses différentes approches et à vos challenges.

Intervenants

Abdelkrim AHMED BACHA, Senior Security Consultant, Security Assurance, Verizon Business Group

Johann DUMONT, Senior Security Consultant, Security Assurance, Verizon Business Group

