23 novembre Toulouse : Le CBC - Cybersecurity Business Conventio

mars 2021 par Marc Jacob

Depuis 3 ans, Global Security Mag est partenaire du CBC aux côtés de l’ANSSI, BoostAeroSpace, du CESIN, de la Gendarmerie Nationale, pour n’en citer que quelques-uns.

Donneurs d’ordres (DSI, RSSI, DPO etc.) et décideurs (DG, Président etc.) de PME et ETI en charge de la protection de leurs systèmes d’informations auront l’occasion de découvrir pendant le CBC un panorama de solutions présentées par différentes familles d’exposants, acteurs de la sécurité numérique :

● Conception et analyse : Éditeurs, Audit, Conseil etc.

● Gestion opérationnelle de la sécurité et des incidents : Distributeurs, ESN, Hébergeurs, Intégrateurs etc.

● Services : Assurances, Avocats, Formations etc.

● Acteurs institutionnels et opérateurs publics : Aides opérationnelles et financières, Clusters, Réseaux etc.

Au programme :

En plus d’un hall d’exposition, des ateliers d’experts et des démos et animations, le CBC met en place un espace recrutement et formation ainsi qu’un programme de conférences axé sur des thèmes généralistes et sectoriels.

Informations :

Vous souhaitez exposer, visitez notre site internet https://cbc-convention.com ou contactez Guillaume Costard : guillaume.costard@ladepeche.fr / 06 07 73 36 39

Vous souhaitez visiter : le formulaire d’inscription sera en ligne prochainement sur https://cbc-convention.com

