23 janvier en streaming : Panorama de la cybercriminalité du CLUSIF

janvier 2024 par Marc Jacob

Proposé en accès libre en streaming sur le site du Clusif, le panorama de la cybercriminalité s’est imposé comme un événement incontournable dans le monde de la cybersécurité. Cet événement a plusieurs objectifs. Il mobilise les éléments prospectifs du passé pour voir s’ils se sont concrétisés. Il est aussi tourné vers le futur, en essayant d’identifier les tendances émergentes et joue un rôle de vigie. C’est une analyse technique mais aussi sociétale de l’impact de la cybercriminalité dans nos sociétés allant jusqu’au géopolitique et aux luttes informationnelles.

Au programme cette année :

• Actualités de la sécurité du Cloud – Michael JACQUES, Philippe WERLE

• Threat Actor : Clop MovIT – Nicolas RAIGA

• Géopolitique : Extension du domaine de la lutte – La Chine dans la place – Loïc GUEZO

• Le secteur public dans la tempête – Philippe WERLE et Benoît GRUNEMWALD

• Threat Actor : LockBit – Cédric CAILLEAUX

• Infostealers – David GROUT

• Finance décentralisée — Les cyberattaques au centre de l’écosystème – Timothé COULMAIN

• Threat Actor : ALPHV/ BlackCat – Cédric CAILLEAUX

• Désinformation et réseaux sociaux en 2023 – Valentin JANGWA

• L’intelligence artificielle, une opportunité pour les cyberattaquants – Gérôme BILLOIS

• Défense des IA – Christophe AUBERGER

• Le gendarme et le voleur dans le cyberespace – Michel DUBOIS

• Third Party : utilisé par tous les attaquants – Michaël JACQUES, Xavier AGHINA

• Zoom sur les attaques des casino – Gérôme BILLOIS

• Bretagne, terre de cyber – CLUSIR Bretagne

• Retex sur la cyberattaque du CHU de Brest – Jean Sylvain CHAVANNE

• Insolite / On aurait aimé vous parler de … – Michel DUBOIS, Loïc GUEZO

• Conclusion – Gérôme BILLOIS

A suivre en streaming live et en accès libre sur clusif.fr le 23 janvier à 16h à l’adresse https://clusif.fr/live