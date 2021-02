23 février 10 h à 18 h - Bretagne Développement Innovation et CyberJobs organisent le Jobdating Cyber & Bretagne

février 2021 par Marc Jacob

Mardi 23 février 2021, Bretagne Développement Innovation et CyberJobs proposent un « Jobdating cyber ». Ce rendez-vous vise à attirer de nouveaux talents au sein des grands comptes mais aussi dans les PME bretonnes de la cybersécurité. L’événement virtuel se tiendra de 10 h à 18 h et s’organisera en deux temps : deux tables-rondes le matin pour s’informer sur la filière et ses besoins en recrutement ; l’après-midi sera consacré à des rendez-vous BtoB en ligne entre les entreprises et les candidats à l’emploi. Une centaine de candidats est attendue, ils peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur la plateforme CyberJobs, pour réserver des créneaux de rendez-vous avec les recruteurs.

Les 160 entreprises de la cybersécurité trouvent en Bretagne un écosystème numérique favorable pour se développer.

Si l’on trouve sur le territoire des PME et des start-up particulièrement innovantes, des métiers sont en forte tension, faisant du recrutement et de la formation des enjeux de développement économique.

Les entreprises bretonnes de la cyber recherchent des profils parfois similaires pour développer leur activité et peinent d’autant plus à recruter.

Une journée pour attirer de nouveaux talents

Bretagne Développement Innovation, qui anime la communauté cyber en Bretagne, et CyberJobs organisent le Jobdating Cyber & Bretagne mardi 23 février 2021, un forum de recrutement virtuel pour aider les entreprises à trouver leurs nouvelles recrues. Onze entreprises participeront à cet événement :

• 6 PME bretonnes : Acceis, Diateam (4 offres), Glimps, Icodia (3 offres), Rubycat (1 offre), Wallix (4 offres),

• 5 grands comptes : Alten (5 offres), Niji (4 postes), Orange Cyberdéfense (25 postes), Squad (15 postes), Synacktiv (16 offres). Près de 80 offres sont à pourvoir : consultant en sécurité des systèmes d’information ; auditeur en test d’intrusion / pentester ; analyste en cybercriminalité ; chef de projet technique, ingénieur R&D ; ingénieur sécurité des réseaux ; ingénieurs intégrateurs ; ingénieur sécurité offensive ; chef de projet cyber ; développeur (Linux, Java)…

En une journée, le Jobdating Cyber & Bretagne permettra aux entreprises de rencontrer plusieurs candidats.

Cet événement ouvrira des opportunités à différents types de profils : jeunes diplômés, en poste ou en reconversion.

Déroulement du Jobdating Cyber & Bretagne

La matinée sera organisée autour de deux tables rondes qui permettront aux candidats de mieux connaitre le territoire et ses enjeux en cyber ainsi que le panorama des opportunités. L’après-midi sera consacrée aux entretiens ciblés.

10h - Table ronde : 160 entreprises en Bretagne pour « faire carrière », animée par Tiphaine Leduc, coordination filière cybersécurité à Bretagne Développement Innovation.

Présentation du territoire en termes de chiffres- clés, acteurs, entreprises cyber et projets structurants en cyber. Interventions de :

• DIATEAM, Guillaume Prigent

• ACCEIS, Yves Duchesne

• ICODIA, Raphaël Anglereaux

• RUBYCAT LABS, Cathy Lesage

S’inscrire à la table-ronde 160 entreprises en Bretagne pour « faire carrière »

11h30 - Table ronde : « Tour d’horizon des besoins et des process de recrutement avec 3 profils types d’entreprises : startup, PME, Entreprises de services du numérique », animée par Ritchy Cohen, co-fondateur de CyberJobs :

• GLIMPS, Frédéric Grelot ou Cyrille Vignon

• NIJI, Hervé Troalic

• SYNACKTIV, Renaud Feil

S’inscrire à la table-ronde Tour d’horizon des besoins et des process de recrutement

14h : rendez-vous virtuels BtoB entreprises / candidats

☞ Comment s’inscrire au rendez-vous BtoB ?

A partir d’aujourd’hui, mercredi 17 février 2021, les candidats peuvent réserver des créneaux en ligne pour l’après-midi du mardi 23 février avec les entreprises qui recrutent.

Inscription au Jobdating Cyber & Bretagne : https://bretagne.cyberjobs.fr/#insc...

Créé il y a deux ans, CyberJobs propose des forums de recrutement au niveau national dans le domaine de la cybersécurité. Avec la situation sanitaire, ces forums se sont dématérialisés et thématisés. En 2021, CyberJobs va proposer chaque mois un forum de recrutement virtuel : Femmes dans la cybersécurité, en janvier ; Cyber et Bretagne en février ; Cyberdéfense en mars…

A propos de la filière cybersécurité en Bretagne :

La Bretagne se positionne depuis plusieurs années comme l’une des régions françaises les plus avancées sur les enjeux de la structuration de la filière cybersécurité.

Le territoire dispose d’un écosystème cyber dense et reconnu, constitué de grands groupes, PME et startups qui offrent des produits et services à toutes les étapes de la chaine de valeur de la cybersécurité : Identifier, protéger, détecter, répondre, restaurer.

Chiffres-clés :

• 141 entreprises (chiffre issu de l’annuaire en ligne sur le site de BDI),

• 8 000 emplois,

• 2 800 étudiants formés chaque année à la cybersécurité en Bretagne,

