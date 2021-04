23 avril - 30 mai Little Syste lance une consultation : “ le citoyen et la santé numérique ”

avril 2021 par Marc Jacob

La crise sanitaire a fortement développé les usages du numérique dans le secteur de la santé, tant du point de vue des patients que des soignants : plus d’un quart (27%) des consultations s’est fait à distance, soit plus d’un million par semaine (sources Institut Montaigne et Ameli). L’épidémie a aussi accéléré l’innovation dans le secteur de la santé : cloud computing, Intelligence Artificielle, big data et IoT (Internet of Things)... Tous ces outils permettent de collecter, d’analyser de grands volumes de données et d’en extraire de la connaissance : un véritable bouleversement technologique.