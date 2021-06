23 - 24 juin : Les opportunités et défis de l’écosystème européen du logiciel libre explorés à OW2con’21

juin 2021 par Marc Jacob

OW2, la communauté internationale des logiciels d’infrastructure open source révèle le programme de sa conférence annuelle des 23 et 24 juin 2021. Pour la seconde année consécutive, OW2con’21 sera un événement 100 % virtuel, où 36 orateurs internationaux interviendront sur le thème général de l’année : Tirer parti de l’écosystème européen du logiciel libre.

Durant la journée du 23 juin et la matinée du 24 juin, la conférence en ligne facilitera les interactions avec de prestigieux orateurs, démonstrateurs et contributeurs de projets fédérés autour des sujets suivants :

• Thèmes pour les développeurs

• Les technologies Open Source

• Pleins feux sur les projets OW2

• Utiliser l’Open Source de manière responsable

• L’écosystème Open Source

Le programme inclut des invités prestigieux de la Commission européenne, de Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, de l’Open Source Initiative et de RIOS (Rete Italiana Open Source).

La conférence dévoilera la nouvelle initiative OW2 « Quick Apps », portant sur un nouveau packaging applicatif susceptible de démocratiser les apps mobiles, ainsi que les dernières améliorations des projets de la base de code OW2. La gouvernance open source sera abordée lors d’une table ronde à 17h le 23 juin, après plusieurs sessions centrées sur les politiques publiques, la souveraineté des données, la gestion des identités numériques, les suites collaboratives et le Big Data.

Autres points forts du programme, les projets de recherche et d’innovation européens seront présentés le 24 juin au matin, notamment la plateforme DECODER d’analyse de codes sources, FASTEN pour gérer les dépendances de logiciels, MORPHEMIC pour l’adaptation avancée des ressources polymorphes et proactives du Cloud et le projet de soutien H2020 ReachOut pour gérer les campagnes de beta-test.

Enfin, à ne pas manquer, l’annonce des OW2con’21 Best Project Awards. La conférence est gratuite et toutes les présentations se dérouleront en anglais. OW2con’21 se déroulera sur une plateforme permettant aux participants de poser des questions en temps réel et de poursuivre la conversation avec les intervenants après les présentations.

L’enregistrement est gratuit, grâce aux sponsors d’OW2con’21. Consultez le programme complet et rejoignez vos sessions : https://www.ow2con.org/

A propos d’OW2

OW2 est une communauté informatique indépendante dédiée à la promotion du logiciel open source et à l’animation d’un écosystème d’affaires. OW2 héberge une centaine de projets technologiques dont ADR App, ASM, AuthzForce, CLIF, DocDoku, FusionDirectory, GLPI, JORAM, Knowage, LemonLDAP:NG, Lutece, OCS Inventory, Petals ESB, Prelude, ProActive, Rocket.Chat, SAT4J, SeedStack, Sympa, Telosys, Waarp, WebLab and XWiki. Visitez www.ow2.org, suivez-nous sur twitter @ow2