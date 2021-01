22 février par visioconférence, 18 h 00 - 20 h 00 "Lundi de la cybersécurité" : La cybersécurité vue de l’intérieur et de l’extérieur

janvier 2021 par Marc Jacob

La cybersécurité vue de l’intérieur et de l’extérieur. Le Lundi 22 février 2021 par visioconférence, 18 h 00 - 20 h 00

La sécurité informatique est un problème qui s’amplifie de jour en jour, en atteignant à la fois le grand public, l’industrie et les états d’une part, les données et les systèmes de tous types d’autre part ; ces derniers sont bien moins discutés dans la presse alors qu’ils sont au moins aussi importants et attaqués, avec des conséquences potentiellement très destructrices.

La réalité est que presque personne ne connaît et donc ne comprend ce sujet, à un niveau qui devient vraiment inquiétant. Cela se voit dès le choix des mots de passe, un bonheur pour les attaquants, mais aussi dans l’industrie ou les systèmes de santé qui continuent à utiliser en grand Windows XP ou autres systèmes vulnérables.

Comment mieux comprendre ce sujet ? Qu’est ce qui est urgent de connaître ? Comme application pratique, il sera question du vote électronique (par logiciel).

Une partie du temps sera consacrée aux questions par chat et par voix..

Intervenant : Gérard Berry . Membre de l’Académie des sciences, de l’Académie des technologies. Il est professeur émérite au Collège de France, ex-chaire Algorithmes, machines et langages. Il est titulaire de la Médaille d’or 2014 du CNRS.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 22/02 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, pour nous permettre de mieux cibler l’évènement. Si vous souhaitez recevoir par mail (un mail par mois) la lettre d’information des « Lundi de la cybersécurité » qui vous apporte plus d’informations sur nos évènements, demandez aussi votre insertion dans la liste de distribution.