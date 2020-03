22 avril au 26 novembre : Le Tour de France de la Cybersécurité

mars 2020 par Marc Jacob

« Agir efficacement ensemble pour construire une culture de confiance et de sécurité numériques partagée »

• 22 avril, Mérignac : Rencontres de la Cybersécurité Nouvelle Aquitaine

• 26 mai, Dijon : Rencontres de la Cybersécurité Bourgogne-Franche-Comté

• 18 juin, Brest : Rencontres de la Cybersécurité Bretagne - avec le lendemain les 6èmes RPCyberMaritime

• 1er juillet, Le Havre : Rencontres de la Cybersécurité Normandie

• septembre (date en cours de calage), Mulhouse : Rencontres de la Cybersécurité Grand Est

• 22 octobre, Lyon : Rencontres de la Cybersécurité Auvergne-Rhône-Alpes

• 26 novembre, Nantes : Rencontres de la Cybersécurité Pays de la Loire

Evènements fédérateurs conçus avec les ecosystèmes locaux, les étapes du TDFCyber s’adressent à l’ensemble des acteurs présents sur les territoires : entreprises - PME-PMI, ETI, START-UP - collectivités territoriales, établissements publics et associations, écoles et universités, qui souhaitent s’informer et échanger sur la sécurité et la confiance numériques avec des experts publics et privés.

• UNE MATINEE DE TABLE RONDE - KEYNOTES

• UN ESPACE DE RENCONTRES - DEMONSTRATIONS FORMATION - RECRUTEMENT

• UNE APRES-MIDI D’ATELIERS THÉMATIQUES ET SECTORIELS

• DES RDV B2B AVEC LA DGA

Pour tout renseignement contactez Sandrine VARENNE - s.varenne@cybercercle.com