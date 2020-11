22, 23 et 24 juin 2021 - 9ème Congrès National SSI Santé APSSIS : rendez-vous au #CNSSIS2021 !

novembre 2020 par Marc Jacob

Les 22, 23 et 24 juin 2021, l’APSSIS organisera son 9ème Congrès National de la SSI Santé. 160 participants sont attendus à l’espace culturel des Quinconces du Mans pour 3 jours de conférences, de débats et d’échanges.

Evolution des textes, des réglementations et des référentiels, doctrine technique du numérique en santé actualisée, feuille de route Ma Santé 2022 et impulsion donnée à la e-santé et à la cybersécurité, cybermenaces et récents événements marquants pour l’écosystème, modèles de gouvernance de la SSI et technologies de sécurité : la sécurité des SI de Santé sera en 2021 au cœur de l’actualité.

Le Congrès de l’APSSIS 2020 s’est déroulé les 29, 30 septembre et 1er octobre 2020 et a permis à l’écosystème de la SSI Santé de se réunir, autour d’un programme dense et reconnu de qualité. Les 10 ans de l’Association ont été dignement fêtés, malgré les contraintes strictement respectées de la crise sanitaire. Le #CNSSIS2021 sera rythmé par une vingtaine de séquences sous forme de conférences magistrales, de retours d’expériences, de tables-rondes, dont la traditionnelle séquence institutionnelle en présence des grands acteurs de l’Etat, puis des temps d’échanges et de découvertes, 3 déjeuners networking et 2 dîners d’exception. Les conférences et les présentations sont inédites et conçues dans le cadre d’un programme rigoureux piloté par le Conseil d’Administration de l’APSSIS et préparées en amont par Dominique LEHALLE, Journaliste et animatrice du Congrès.

Institutionnels, Directeurs, DSI, RSSI, Médecins et Experts se succéderont pour présenter leurs analyses des tendances de cette édition 2021. En particulier, la sécurité du Cloud, la sécurité quantique, les techniques de cryptographie, la certification des SIH feront partie du programme. Equipe APSSIS, conférenciers et partenaires, toutes et tous auront l’ambition de répondre à la promesse de cet événement particulier : l’excellence et la convivialité !

Nos Partenaires conférenciers 2021 travaillent à l’élaboration de conférences inédites et de retours d’expériences innovants et concrets. Sont d’ores-et-déjà au programme de cette édition : ENOVACOM, SOFTWAY MEDICAL, PALO ALTO NETWORKS, MEDIGATE, ÉGÉRIE SOFTWARE, OLFÉO, FORECOMM, VMWARE, AXIANS, CLARANET, ALCATEL LUCENT ENTERPRISE et HS2.

Le Congrès est un événement limité en nombre de places. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2021 ou jusqu’à ce que toutes les places aient été réservées. Le bulletin d’inscription est disponible sur https://www.apssis.com/le-congres-2...