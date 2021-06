21ème édition des Assises de la Cybersécurité du 13 au 16 octobre à Monaco : « Back to Fundamentals »

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Plus de 150 ateliers, keynotes et tables-rondes aborderont l’actualité. Organisées par DG Consultants/Comexposium, Les Assises constituent un rendez-vous incontournable en France pour les professionnels du secteur public comme du secteur privé. Un espace unique et privilégié de débats, rencontres et de collaboration.

Le comité éditorial de la 21ème édition des Assises rassemblé autour de son Président, Olivier Ligneul, Directeur Cybersécurité du Groupe EDF, annonce les thèmes des conférences plénières et des tables rondes :

Guillaume Poupard, directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) présentera la conférence d’ouverture. Suivie d’un échange avec Olivier Ligneul autour des nouveaux enjeux pour les écosystèmes métiers des entreprises et administrations, et de la thématique phare de cette année : « Back to Fundamentals ».

Parmi les thèmes de 2021 : l’état de la menace dans le secteur santé, les leçons d’une crise, la géopolitique au cœur du débat cyber, la cyber assurance, RSSI au bord de la crise de nerf, Collectivités territoriales : s’appuyer sur la réglementation pour se protéger.

Plusieurs tables rondes seront également proposées par les Associations professionnelles : CESIN, Clusif, Club Ebios, Amrae.

L’innovation reste au cœur des Assises avec l’elevator Pitch Startups, des actions de mentoring, et la remise du Prix de l’innovation 2021.

Le Forum accueillera les sociétés leaders de la cybersécurité, ainsi que les challengers du secteur. Un espace dédié à la thématique Back to Fundamentals permettra de suivre des ateliers pratiques animés par des professionnels.

Des échanges et keynotes seront tenus par Hexatrust, Thales, Crowdstrike ou Tehtris afin de décrypter et anticiper les grands enjeux auxquels les organisations sont confrontées.

« En pleine transformation numérique, la communauté cyber a su s’organiser au fur et à mesure qu’elle prenait de la maturité, se transformant en une filière professionnelle et se rapprochant du métier et des enjeux de nos organisations. Cependant, il convient de ne pas oublier que notre écosystème est désormais composé de plusieurs générations, avec plus de diversité et des compétences réparties dans un spectre plus large de technologies et de méthodes, selon un panel de niveau d’expertises plus large. L’édition 2021 va permettre les rencontres et les échanges entre pairs sur des thèmes qui rassemblent au-delà des différences. » déclare Olivier Ligneul, Directeur Cybersécurité du Groupe EDF et Président des Assises 2021.