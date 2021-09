21 septembre - 14 octobre : NetApp organise son tour de France de la Partner Academy

septembre 2021 par Marc Jacob

Pendant une matinée, les experts de NetApp, en présence de Franck Risbec, directeur Channel France, reviendront en plénière sur :

• Les récentes actualités de NetApp, dont l’acquisition de la startup française DataMechanics pour renforcer la R&D de la division Spot by NetApp

• Le nouveau programme partenaire, qui renforce les spécialisations des partenaires, notamment sur les sujets liés au Cloud et à l’Intelligence Artificielle

• Le programme Keystone en France

• La cartographie du Channel NetApp dans chaque région accueillant une Partner Academy

Chaque évènement offre également deux sessions à destination des équipes techniques et commerciales des partenaires.

Le workshop commercial se focalise sur le contexte économique de chaque région, les défis et opportunités rencontrés, l’état de la compétition et les solutions proposées, ainsi qu’une démonstration de l’utilisation de NetApp Active IQ au quotidien, l’outil de suivi et de maintenance prédictive des baies NetApp. Le workshop technique quant à lui est dédié à la sécurisation des environnement NetApp avec des démos sur les nouveautés sécurité d’ONTAP (sur site et dans le Cloud), les stratégies face aux ransomwares, le SAN et une veille technologique.

Ces évènements sont accessibles sur inscription, et ont lieu, en présentiel, à :

• Strasbourg - 21 septembre

• Toulouse - 23 septembre

• Lyon - 5 octobre

• Aix - 7 octobre

• Paris - 12 octobre

• Lille - 14 octobre