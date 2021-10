21 octobre : 3ème édition des Rencontres de la Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon

octobre 2021 par Marc Jacob

Organisé avec le soutien du Département du Rhône et de son président, Christophe GUILLOTEAU, cet évènement FEDERATEUR associe dans son programme institutions publiques, associations, collectivités, élus, acteurs privés, universités, nationaux et locaux.

A l’heure où la crise sanitaire a montré combien le numérique est un facteur majeur de continuité d’activité et de développement, et alors que les territoires, sous l’impulsion des collectivités, ont un rôle fondamental à jouer sur les questions de cybersécurité, les Rencontres de la Cybersécurité Auvergne-Rhône-Alpes ont pour objectifs :

de renforcer la CULTURE DE SECURITE NUMERIQUE sur le territoire,

d’être un cadre d’accès privilégié à l’EXPERTISE sur ces sujets,

et de susciter des ECHANGES CONSTRUCTIFS au profit du développement et de la transformation numérique des acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, autour notamment du Campus Région du Numérique.

Au-delà des spécialistes de la cybersécurité, il s’adresse de façon PEDAGOGIQUE aux entreprises, PME-PMI, ETI, START-UP, collectivités territoriales, établissements publics et associations, qui souhaitent mieux appréhender ces enjeux.

Seront en particulier abordées les thématiques :

stratégie de développement de TERRITOIRES DE CONFIANCE NUMERIQUE

les POINTS FORTS du territoire en matière de cybersécurité

le CAMPUS REGION DU NUMERIQUE

comment répondre aux besoins des PME-PMI

le LABEL EXPERTCYBER

le RGPD

la transformation numérique des COLLECTIVITES

le soutien à l’INNOVATION

les METIERS et les FORMATIONS de la cybersécurité, en particulier pour les FEMMES

… à travers une matinée ouverte par les élus locaux, une TABLE RONDE, des KEYNOTES et un après-midi de CONFERENCES-DEBATS de travail en commun. Retrouvez le programme en ligne.

Un espace EXPO dédié sur le site dédié de l’événement permet également de découvrir plus avant les collectivités, les savoir-faire d’organisations publiques et privées, de mieux connaître les métiers et les formations de la cybersécurité, avant de les retrouver dans l’ESPACE de RENCONTRES NETWORKING.

A propos du Tour de France de la Cybersécurité

Lancé en 2018 par le CyberCercle, le Tour de France de la Cybersécurité répond à la nécessité de porter les thématiques de la confiance et la sécurité numériques, au-delà des cercles d’experts et au plus près des acteurs des territoires, aussi bien politiques qu’économiques afin de répondre à leurs besoins. Aborder la sécurité numérique sous les aspects organisationnels, méthodologiques, réglementaires et juridiques, sectoriels, décrypter le cadre réglementaire et les politiques publiques, permettre des échanges de confiance, valoriser les dynamiques locales, telle est la philosophie des étapes du TDFCyber pour construire ensemble des territoires de confiance numérique.

