21 janvier 2020 à 10:00 Webinaire : Les prédictions de sécurité de Trend Micro pour 2021

janvier 2021 par Marc Jacob

L’année 2020 a été particulièrement riche en évènements. La pandémie de la Covid-19 a mis en évidence les problématiques de pérennité chez nombre d’entreprises, mais aussi de cybersécurité. Ces entreprises subissent aujourd’hui de plein fouet les perturbations liées aux cyberattaques et aux crises mondiales. Ces risques ont néanmoins toujours été présents, et cette pandémie n’a fait que pointer la gravité de la problématique. D’où une interrogation légitime : les entreprises sont-elles préparées à de tels scénariis ?

En 2021, ces dernières devront rester protégées en dépit d’un contexte complexe : leurs initiatives de transformation digitales en cours vont étendre leur surface d’attaque, tandis que les cybercriminels se montreront toujours plus inventifs et virulents.

Lors de notre webinaire nous vous livrerons les clés pour comprendre et anticiper les événements à venir sur le terrain de la cybersécurité. Nous étudierons notamment les tendances à court terme et explorerons les pistes qui vous permettront de juguler l’impact des menaces et des technologies.

Les prédictions de sécurité de Trend Micro pour 2021 Webinaire le jeudi 21 janvier 2020 à 10:00

