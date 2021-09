21 Septembre de 14:30 à 15:15 Webinaire SNS SECURITY et SEKOIA.IO : PME, ETI, collectivités : Comment vite gagner en cyber maturité grâce au service SOC couplé à la puissance de la CTI ?

septembre 2021 par Marc Jacob

Pour la première fois en juillet dernier, une victime de cyberattaque acceptait de dévoiler le coût astronomique généré par la reprise de ses activités et la sécurisation de ses systèmes. 500 000 euros déboursés pour la seule remédiation comprenant mise en place de nouvelles procédures internes, augmentation des effectifs chargés de différentes missions autour de l’infrastructure réseau et système, du pilotage des projets techniques et de la sécurité des systèmes d’information.

L’expérience nous montre qu’un long chemin est encore à parcourir pour que les entreprises privées comme publiques, comprennent que les cyberattaques ne sont pas une fatalité. En matière de sécurité informatique, il est certes toujours trop tard mais il est tout aussi possible d’inverser la tendance.

Un SOC est un service complexe qui repose sur des technologies avancées et permet la surveillance, l’évaluation et la défense en amont des systèmes d’information de l’entreprise (réseaux et applications, postes de travail et serveurs, sites Web, bases de données, etc.). Dans un environnement qui se veut toujours plus hostile, cet outil a sans conteste, conquis ses grades : il est aujourd’hui reconnu par l’ANSSI et s’intègre pleinement dans les bonnes pratiques officielles.

Durant ce webinar, nous vous proposons de revenir à l’essentiel. Nos experts vous montreront notre manière d’aborder le SOC avec SEKOIA.IO et l’intérêt de rendre ce dernier accessible au plus grand nombre, ETI et PME incluses, au travers de l’accompagnement [S]SOC.

Si pour vous, le SOC reste une notion floue. Si pour vous aussi, un SOC est forcément l’affaire d’une grande voire très grande entreprise, rejoignez-nous le mardi 21 septembre prochain à 14h30. Saisissez l’opportunité d’évaluer personnellement les avantages d’un SOC managé sur la sécurité de votre organisation. Faites la connaissance de Nicolas DISSAUX, Head of Channel & Alliances SEKOIA.IO et découvrez en quoi le SOC SEKOIA.IO, au travers de son approche de la CTI, révolutionne la notion même de SOC. Ensemble, Ludovic RANCOUL et Jérémy BAUGET, respectivement Directeur technique et Consultant sécurité réseaux SNS SECURITY assureront les démonstrations de la plateforme SEKOIA.IO avec un focus sur les fonctionnalités et l’intérêt de la CTI (Cyber Threat Intelligence) sur votre système d’information.

Soucieux de vous apporter le meilleur service possible, SNS SECURITY vous propose à la fin de sa webconférence, un temps dédié aux questions dont l’objectif sera de vous apporter les réponses concises et concrètes que vous attendez.

