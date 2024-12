2025 : Comment l’IA et la collaboration homme-machine redéfinissent l’avenir des entreprises selon Liz Centoni de Cisco

décembre 2024 par Liz Centoni de Cisco

Les innovations technologiques n’ont jamais semblé aussi prometteuses qu’à l’aube de 2025. Dans un monde marqué par des incertitudes économiques, des bouleversements géopolitiques et une pression croissante pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) au cœur des stratégies d’entreprise, la transformation numérique s’accélère. Liz Centoni, Executive Vice President et Chief Customer Experience Officer chez Cisco, partage une vision claire et audacieuse des tendances technologiques qui façonneront le futur. À la croisée des avancées en intelligence artificielle, en cybersécurité, en infrastructure et en durabilité, 2025 sera une année charnière.

L’IA, non plus outil mais collaborateur clé

En 2025, l’IA franchira un nouveau cap. Elle deviendra un véritable agent proactif, capable de prendre des décisions autonomes et d’anticiper les besoins des utilisateurs. Cette "IA agentique" transformera des secteurs comme le service client, en passant d’une simple automatisation à une personnalisation avancée et intelligente, réduisant ainsi l’intervention humaine.

Homme et machine : un duo gagnant dans les espaces de travail

L’avenir ne sera pas une compétition entre humains et machines, mais une collaboration inédite. Les humanoïdes dotés d’IA intégreront les équipes, transformant les lieux de travail et les interactions professionnelles. Cisco appelle à une redéfinition des dynamiques d’équipe, tout en renforçant la cybersécurité et la transparence dans ces environnements hybrides.

L’infrastructure, pilier de la révolution IA

L’intelligence artificielle continue de transformer les entreprises avec des perspectives inédites d’innovation et d’efficacité. Mais l’adoption reste complexe : selon le IA Readiness Index de Cisco, seules 13 % des entreprises sont prêtes à exploiter pleinement son potentiel, et 21 % disposent des infrastructures nécessaires.

En 2025, réussir avec l’IA exigera de prioriser les cas d’usage, de renforcer les compétences des équipes et de moderniser les infrastructures. La gestion et l’organisation des données, souvent éparpillées et non structurées, deviendront essentielles.

Les entreprises devront ajuster leurs attentes et stratégies pour transformer ces défis en opportunités, avec à la clé de nouvelles sources de revenus et une rentabilité accrue. L’IA, bien que prometteuse, impose une adoption progressive et structurée pour garantir un impact durable.

Cybersécurité : l’urgence face à des menaces inédites

En 2025, les entreprises affronteront des menaces comme les attaques par injection d’invités, ciblant les systèmes d’IA générative. Selon l’IA Readiness Index de Cisco, seules 30 % des organisations sont prêtes.

L’informatique quantique et la prolifération des objets connectés amplifieront les risques, exposant les failles des protocoles classiques et augmentant les attaques sur les chaînes d’approvisionnement.

Le réseau deviendra une défense centrale, avec l’IA comme alliée pour anticiper les menaces et renforcer la résilience des politiques de sécurité.

L’automatisation intelligente pour un réseau infaillible

Actuellement, plus de 40 % des pannes de réseau sont causées par des erreurs de configuration, coûtant jusqu’à 9 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises. L’IA offre une solution prometteuse pour éliminer ces erreurs. Grâce à des outils intelligents et automatisés, il sera possible de gérer l’ensemble du cycle de vie du réseau tout en traçant chaque action. Ces outils pilotés par l’IA apprennent en continu et effectuent des analyses comparatives pour réduire les erreurs et garantir des opérations fluides. À mesure que l’adoption de l’IA s’intensifie, les erreurs humaines diminueront drastiquement, rendant l’automatisation accessible à davantage d’organisations

Cette avancée est cruciale, car la résilience réseau est devenue essentielle pour assurer la satisfaction client et l’efficacité opérationnelle. En 2025, le temps de disponibilité continu du réseau sera un atout majeur pour les entreprises entièrement numériques.

IA et durabilité : un équilibre à réinventer

L’impact environnemental de l’IA reste un défi majeur : sa consommation énergétique, d’ici 2025, pourrait égaler celle d’un pays comme les Pays-Bas. Face à cela, la durabilité est désormais une priorité incontournable pour les entreprises.

Les acteurs qui réussiront seront ceux adoptant des technologies économes en énergie et des modèles circulaires, tout en respectant les engagements de neutralité carbone. Paradoxalement, l’IA elle-même offrira des solutions : elle inaugurera une nouvelle ère de « réseaux énergétiques » intelligents, optimisant émissions, stockage et utilisation.

En 2025, l’IA, la cybersécurité et le développement durable convergeront pour redéfinir les entreprises. Avec une vision stratégique, ces tendances permettront de transformer les défis en opportunités, façonnant un avenir où technologie et humanité prospèrent ensemble.