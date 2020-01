2020 sera l’année du Cloud

janvier 2020 par Manuel Haas, Directeur Commercial de Use IT Cloud

Une chose est sûre, le Cloud Computing connait d’année en année une très forte poussée au sein des entreprises et administrations qui utilisent massivement cet environnement pour mener à bien leur transformation digitale et gagner en agilité dans la gestion et le traitement de leurs opérations. Ce constat est aujourd’hui vrai pour l’ensemble des petites et moyennes structures mais encore plus pour les grands comptes et entreprises étendues. Le système d’information sort donc des murs de l’entreprise et son bon pilotage nécessite de faire évoluer sa gouvernance.