2020 : ce que la COVID-19 nous aura permis d’apprendre en matière de cybersécurité

décembre 2020 par Gauthier Vathaire, Responsable produits grand public chez Bitdefender

Depuis le mois de mars, Internet est devenu le meilleur moyen pour travailler, étudier, conserver sa vie sociale… la plupart d’entre nous est connecté et nous passons de plus en plus de temps en ligne. Aujourd’hui 59% de la population mondiale, c’est-à-dire près de 4,57 milliards de personnes, sont des utilisateurs actifs d’Internet. Une minute sur Internet en 2020, c’est 347 222 stories Instagram, 208 333 participants à des réunions Zoom mais aussi pas moins de 404 444 heures de vidéos Netflix diffusées.

32% des utilisateurs interrogés affirment avoir été la cible de fraude liée à la crise sanitaire

La pandémie de Covid-19 nous a fait devenir totalement dépendants des outils numériques. Internet a ainsi pris une place encore plus importante dans notre quotidien, faisant évoluer nos habitudes d’utilisation. Ces nouvelles pratiques, dont le télétravail, ont offert aux hackers de nombreuses opportunités de cyberattaque. Et cela a commencé au mois de mars avec des escroqueries et des emails de phishing liés au thème du coronavirus (neuf fois plus de rapports de logiciels malveillants sur le coronavirus que les mois précédents). Ainsi, 32% des utilisateurs interrogés affirment avoir été la cible de fraude liée à la crise sanitaire.

Nous pouvons tous être victime d’un acte cybermalveillant

« Une cyberattaque, ça n’arrive qu’aux autres ». Et non, nous pouvons tous être victime d’une cyberattaque. Selon plusieurs estimations, une cyberattaque aurait lieu toutes les 39 secondes. La probabilité est donc bien plus élevée que ce que l’on peut penser. Nous avons aussi 1 chance sur 4 d’être victime d’une violation de données, sachant que la plupart du temps cela sera simplement dû à une inscription à un service populaire (mais vulnérable). En comparaison, une personne a en moyenne 1 chance sur 175 millions de gagner à la loterie et 1 chance sur 50 de subir un cambriolage à domicile.

Le mot de passe reste un moyen fort de se protéger

Prendre à la légère le choix de ses mots de passe c’est prendre un risque pour sa sécurité et la sécurité de ses données personnelles. En effet, un mot de passe faible est un jeu d’enfants à déchiffrer pour les hackers, qui peuvent ainsi avoir un accès total aux emails, comptes bancaires, documents personnels, photos et vidéos de leurs cibles. Préférer des mots de passe forts, uniques et complexes est donc primordial pour se protéger. Pour les comptes en ligne qui le proposent, il est utile d’installer l’authentification à deux facteurs. Enfin, pour éviter que des achats en ligne, des vidéos à la demande ou une formation en ligne (entre autres) n’autorisent des connexions avec des noms d’utilisateurs et des mots de passe volés ou divulgués, il faut choisir de recevoir des codes de validation à deux facteurs au sein d’une application plutôt que par sms dans la mesure du possible.

Tout appareil connecté doit être sécurisé

Ne pas sécuriser un objet connecté reviendrait à laisser la porte de sa maison ouverte et voir si un voleur va entrer. D’une manière générale, si on connecte un appareil : on le protège. Aujourd’hui, la plupart des abonnements aux logiciels antivirus permettent de couvrir plusieurs objets, il est donc primordial d’assurer la protection de chacun de ses appareils pour assurer sa sécurité et celle de ses proches.

Les connexions à un WiFi public oui, mais sous une condition

Avant un rendez-vous, pendant un déplacement, qui n’a pas été tenté de se connecter via un réseau WiFi pour travailler, envoyer un mail urgent ou passer le temps ? Avant cela, il est indispensable de s’assurer qu’un VPN est actif avant d’envoyer quelque chose d’important à distance, surtout lorsque l’on ne sait pas qui exploite le réseau ouvert sur lequel on est sur le point de se connecter. Le VPN est en effet l’outil qui va permettre de protéger la confidentialité de l’utilisateur, en masquant son adresse IP et ainsi de protéger la collecte de données en masse (commune aux cybercriminels et aux fournisseurs d’accès). C’est aussi s’assurer que les personnes qui partagent ce même réseau WiFi ne puissent pas avoir accès aux informations envoyées.

Il est difficile aujourd’hui d’imaginer la vie sans Internet, d’autant plus dans les conditions que nous connaissons actuellement. Cette année nous a démontré qu’avec l’évolution de nos usages d’Internet, les pirates perfectionnent leurs techniques de phishing en ciblant mieux et en personnalisant leurs messages afin de piéger les utilisateurs. Il est donc indispensable de toujours se protéger et sécuriser tous ses appareils.