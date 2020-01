2020, année de la sécurisation des objets connectés

janvier 2020 par Dick Bussiere, Technical Director APAC chez Tenable

Selon Statista, plus de 30 milliards d’appareils IoT devraient être connectés cette année. Alors que leur popularité continue de croître de manière exponentielle, ils ajoutent également un taux inconnu de risques et un niveau de complexité supplémentaire de par leur déploiement sur les réseaux d’entreprise et personnels.