20 septembre par visioconférence, 18 h 00 - 20 h 00

septembre 2021 par Marc Jacob

Avec des implants logiciels malveillants injectés jusque dans nos infrastructures vitales, par des gouvernements étrangers qui veulent faire pression sur nos dirigeants, le cyberspace est devenu réellement très dangereux. Ces implants, invisibles, qui attendent un signal pour être activés, peuvent mener notre pays à la paralysie, ou causer une détérioration majeure dans notre économie et attenter à notre souveraineté et à nos libertés.

Intervenant : Bernard Barbier a été le directeur technique de la DGSE. Aujourd’hui CEO de BBCyber qu’il a créé, il est membre du conseil d’administration de l’ARCSI et de l’académie des Technologies. Il a été responsable de la cyber sécurité interne et de la cyber défense pour le groupe CAPGEMINI/SOGETI. Une référence pour traiter ce sujet si sensible !

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 20/09 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, si vous n’êtes pas un habitué de nos "Lundi de la cybersécurité". Si vous souhaitez recevoir par mail (un mail par mois) la lettre d’information qui vous apporte plus d’informations sur nos évènements, demandez aussi votre insertion dans la liste de distribution.

