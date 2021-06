20 septembre 18h00 - 20h00 en visionconférence : Les "Lundi de la cybersécurité" sur le thème : Cyber coercition

juin 2021 par Marc Jacob

La cyber coercition est le risque que font peser des attaques informatiques basées sur des implants logiciels prépositionnés par des mafias ou des états dans des infrastructures critiques, entreprises et services collectifs d’un pays. Le but de cette frappe numérique potentielle est le sabotage, ou la demande de rançon, pour influencer et affaiblir les dirigeants du pays attaqué, en démontrant implicitement que les attaques seront difficilement attribuables, mais qu’elles peuvent provoquer, des perturbations sérieuses dans les services collectifs ou des activités industrielles importantes.

Les capacités de riposte, pour une anti coercition, et des sanctions internationales existent ; les services de renseignement, DGSE, ComCyber en France veillent, et le cyberespace devient encore plus dangereux, face à ces menaces critiques.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant.

Intervenant : Bernard Barbier

Bernard Barbier est le CEO de BBCyber. Il est administrateur de l’ARCSI, membre de l’académie des Technologies. Il a été directeur technique de la DGSE et responsable de la cyber sécurité interne et la cyber défense pour le groupe CAPGEMINI/SOGETI.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 20/09 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, pour nous permettre de mieux cibler l’évènement. Si vous souhaitez recevoir par mail (un mail par mois) la lettre d’information des « Lundi de la cybersécurité » qui vous apporte plus d’informations sur nos évènements, demandez aussi votre insertion dans la liste de distribution.