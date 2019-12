20 janvier 2020 Paris : "Lundi de la cybersécurité" L’Apocalypse Numérique n’aura pas lieu à condition….

décembre 2019 par Marc Jacob

Éducation, santé, intégration, emploi, service public, les nouvelles technologies sont partout, et cela effraie. Au point que la France, sous le coup d’angoisses irrationnelles, court un risque majeur : déserter le terrain numérique. La révolution numérique est peut-être la seule de l’histoire qui apporte une solution à chaque aspect de l’activité humaine.

Avec cette révolution, on ne change pas seulement d’outil, on change la condition humaine. Loin des discours catastrophistes, ce chef d’entreprise conscient des enjeux actuels brosse le tableau d’une industrie numérique par et pour l’homme et défend la vision optimiste d’une société portée par l’innovation.

Cette vision optimiste et volontaire n’est pas pour autant angélique. Il est nécessaire de tenir compte des enjeux de sécurité, de propriété et souveraineté des données et d’éthique. Comment transformer le domaine de la santé, par exemple, si on n’est pas sûr de la confidentialité des informations données ou si l’on pense qu’elles serviront à être monnayées…

Guy MAMOU-MANI est Co-Président du Groupe Open, société de conseil et de solutions informatiques qui compte 3.775 personnes, réalise 324 millions d’euros de Chiffre d’Affaires et fait partie des premières Entreprises de Services du Numérique françaises. Il a été Vice-Président du Conseil National du Numérique et a présidé le Syntec Numérique. I_ l a été membre du Haut Comité à l’égalité Femmes et Hommes, et à l’origine du mouvement « JamaisSansElles ». Guy Manou-Mani, qui commença sa carrière comme professeur de mathématiques, enseigne aujourd’hui à l’Institut Léonard de Vinci. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur.

Lundi 20 janvier 2020 de 18h30 à 20h30

Accueil à partir de 18h00

Lieu : Université Paris Descartes (Paris V)

45 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris

amphi BINET, Métro Saint-Germain-des-Prés

Participation gratuite

Inscription obligatoire par mail à :

beatricelaurent.CDE@gmail.com avec dans l’objet : INSCRIPTION 20/01 et les précisions que vous souhaitez dans le corps du mail

Inscription

MEDEF HAUTS-DE-SEINE

17/25 avenue Maréchal Joffre

92000 Nanterre

contact@medefhautsdeseine.org