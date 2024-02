20 experts partagent leurs points de vue sur "Comment le Sofware accompagne la nouvelle ère du stockage des données »

février 2024 par Federica Monsone, fondatrice et CEO de l’agence RP A3 Communications

« Les données étant de plus en plus stockées dans des architectures cloud ou autres emplacements hors site, les discussions qui portaient autrefois uniquement sur le matériel de stockage des données se sont orientées vers les logiciels. Il s’agit notamment du Software-defined, de la virtualisation gérée par logiciel et des capacités d’automatisation utilisant l’intelligence artificielle (IA) et l’intégration du machine Learning (ML) pour améliorer l’optimisation du stockage.

Nous avons examiné l’évolution du secteur du software, sa capacité à changer la donne, ses défis dans l’industrie du stockage de données. Nous avons demandé à différents fournisseurs ,analystes et autres acteurs du secteur de nous partager leur point de vue, ce qui nous a permis de dresser un tableau des perspectives d’avenir du software dans le domaine du stockage.

Les motivations du Software au sein du stockage de données

Les logiciels de stockage de données sont manifestement un élément essentiel aujourd’hui, mais quels ont été les catalyseurs qui ont déclenché leur développement ? Les avis des experts du secteur révèlent que plusieurs facteurs disparates se sont conjugués pour favoriser l’adoption des logiciels de stockage de données.

Selon Randy Kerns, stratège et analyste chez Futurum Group, "la tendance à l’utilisation de logiciels pour le stockage des données est d’abord née du sentiment que des économies pouvaient être réalisées en utilisant du matériel de base". Il ajoute : "Il est intéressant de noter que les services de données dans les logiciels n’étaient pas une considération initiale et qu’ils se sont développés au fil du temps. Les moteurs de l’évolution restent la simplicité, la stabilité/fiabilité, les services de données avancés et l’option d’assistance/services gérés."

Alexander Ivanyuk, directeur de la technologie chez Acronis, abonde dans le même sens : "La commodité et le coût sont les moteurs de l’évolution des logiciels. Le stockage traditionnel est un ensemble monolithique de matériel et de logiciels. Vous dépendez de ce matériel et très souvent d’un logiciel qui ne peut fonctionner qu’avec ce matériel. Le stockage défini par logiciel (SDS) permet d’abstraire les ressources de stockage de la plateforme matérielle sous-jacente, ce qui se traduit par une plus grande flexibilité, une meilleure efficacité et une plus grande évolutivité."

L’émergence de l’infrastructure cloud et hybride est, bien entendu, un autre moteur important du développement des logiciels de stockage de données. Fred Lherault, Field CTO, EMEA and Emerging Markets, Pure Storage, déclare : "Presque tous les clients dans le monde utilisent aujourd’hui des infrastructures hybrides et c’est un facteur important en termes de changements dans le développement et le déploiement de logiciels". Enrico Signoretti, vice-président des produits et des partenariats chez Cubbit, abonde dans le même sens : "Il s’agit maintenant d’avoir la même plateforme sur différents cloud et sur site. Il s’agit de permettre aux utilisateurs de déplacer les données et d’y accéder où, quand et comment ils en ont besoin.

Les capacités de stockage avec une approche logicielle changent la donne

Sergei Serdyuk, vice-président de la gestion des produits chez NAKIVO, fait l’éloge du potentiel de performance permis par le software : "La capacité la plus révolutionnaire est peut-être celle d’optimiser les performances - à la fois en utilisant une couche logique pour le matériel interopérable pour le mouvement et le traitement des données et une "abstraction intelligente" supplémentaire de provisionnement et de gestion du stockage gérée par l’IA. Combinées, ces deux capacités présentent le plus grand potentiel pour permettre des opérations rentables".

M. Signoretti de Cubbit nous parle de l’importance de la "visibilité à travers les environnements avec une approche de domaine unique". Il ajoute : "d’un autre côté, vous voulez de la flexibilité (plusieurs niveaux) pour un meilleur placement des données et une optimisation des coûts."

Paul Speciale, Chief Marketing Officer, Scality, souligne un autre attribut : "Initialement, le principal changement dans le domaine du stockage défini par logiciel était la capacité de fournir des niveaux de durabilité des données et de haute disponibilité à l’échelle de l’entreprise, tout en restant bien en deçà des prix de plusieurs millions de dollars requis pour les systèmes patrimoniaux construits sur mesure. Cela a permis de déployer des systèmes à l’échelle du cloud auxquels on pouvait confier les données de l’entreprise et des utilisateurs."

M. Lherault, de Pure Storage, partage cet avis : "Tous les systèmes de stockage doivent pouvoir fonctionner de manière hybride et multi-clouds. Pour les fournisseurs, cela permet de sortir de nouveaux logiciels plus rapidement et d’adopter de nouvelles générations de matériel plus rapidement. Il est important de préciser que le terme "software defined" ne signifie pas nécessairement "software only" (logiciel uniquement) avec du matériel de base. Les baies de stockage modernes sont définies et pilotées par leurs capacités logicielles, mais elles s’appuient sur l’innovation matérielle pour améliorer le logiciel et offrir une plus grande efficacité.

En effet, les logiciels ont porté les capacités de stockage de données à un autre niveau. Tim Klein, président, directeur général et cofondateur d’ATTO Technology, déclare : "Les deux caractéristiques qui changent la donne sont sans aucun doute le coût et la flexibilité. Les économies réalisées grâce au stockage défini par logiciel par rapport aux plates-formes matérielles parlent d’elles-mêmes. En ce qui concerne la flexibilité, il s’agit de la capacité de prendre relativement n’importe quelle plateforme de stockage et de définir ce qu’elle est et comment elle peut être utilisée - virtuellement ou non".

Shawn Meyers, directeur technique de Tintri, souligne la valeur des logiciels pour recueillir des informations sur les données : "Une approche logicielle peut fournir des informations précieuses sur chaque objet géré et chaque entrée/sortie afin de déterminer la meilleure façon de les gérer avec le matériel disponible."

Cependant, en ce qui concerne le potentiel des logiciels dans le stockage des données, il reste encore beaucoup à explorer et à réaliser, comme nous le rappelle Roy Illsley, analyste en chef chez Omdia : "Dans un monde défini par logiciel, le potentiel est de déployer le stockage là où il est nécessaire pour répondre à la demande du client. Ce qui changerait vraiment la donne, ce serait que ce système soit universel et puisse prendre en charge n’importe quelle technologie, avec la possibilité de trouver et de sécuriser toutes les données".

Naviguer dans la différenciation du " software-defined " (défini par logiciel)

Le terme "software-defined" est utilisé pour décrire de nombreuses solutions de stockage aujourd’hui (avec généralement un aspect de matériel de base au niveau de la plateforme), mais lorsqu’il s’agit de logiciel, il y a des degrés différents. Avec le software-defined, l’open-source et l’infrastructure-as-a-service, comment les fournisseurs de stockage de données différencient-ils leurs solutions au niveau logiciel ? Et comment les clients peuvent-ils s’y retrouver dans la comparaison des données, alors qu’il y a tant de chevauchements entre les solutions logicielles de stockage ?

Selon M. Illsley d’Omdia, "c’est la question à un million de dollars : si c’est fait correctement et si c’est vraiment agnostique, alors c’est différencié. Trop de solutions définies par logiciel ne peuvent fonctionner qu’avec un sous-ensemble d’infrastructures et ne sont pas universelles, ce qui est une réalité avec laquelle nous devons vivre. M. Illsley suggère que la clé pour déterminer la différenciation d’un logiciel est de se poser la question suivante : "Dans quelle mesure le client peut-il facilement étendre ses capacités pour répondre à ses besoins spécifiques ?

M. Serdyuk, de NAKIVO, recommande aux clients d’analyser les approches et les résultats : "Les offres peuvent se ressembler car elles répondent aux mêmes problèmes. Cependant, les solutions elles-mêmes utilisent des approches différentes, ce qui peut être un bon point de départ. Par exemple, la virtualisation du stockage et le provisionnement du stockage alimenté par la ML sont tous deux définis comme faisant partie du concept de stockage défini par logiciel ou SDS. Se concentrer sur les résultats de solutions spécifiques pourrait aider à différencier les fournisseurs et leurs solutions".

M. Meyers de Tintri, va encore plus loin : "Les fournisseurs doivent se différencier en réduisant la complexité et les coûts de main-d’œuvre pour leurs clients : "Les fournisseurs doivent se différencier en réduisant la complexité et les coûts de main-d’œuvre pour leurs clients. Cela passe par la facilité d’utilisation, l’automatisation et l’exploitation de l’IA et de la ML pour ajuster automatiquement l’infrastructure informatique en fonction des modèles d’utilisation actifs."

"La seule façon judicieuse de se différencier, ajoute David Norfolk, Practice Leader, Development and Governance chez Bloor : c’est par la capacité (performance, fonctionnalité, sécurité, etc.). Le nom que vous lui donnez n’a pas beaucoup d’importance, c’est ce qu’il fait qui compte - et même s’il a un nouvel acronyme tape-à-l’œil, vous devez évaluer ses capacités réelles et déterminer si elles sont adaptées à vos besoins".

Jeff Whitaker, vice-président de la stratégie des produits et du marketing chez Panasas, souligne qu’il faut souvent trouver un équilibre entre les attributs d’une solution, en renonçant à l’un d’entre eux au profit d’un autre : "Les clients demandent souvent trois choses : la flexibilité de choisir la meilleure solution de sa catégorie, avec la plus grande fiabilité et au meilleur prix. Mais ces trois éléments ne fonctionnent pas toujours ensemble."

L’impact du passage du matériel au logiciel sur le stockage des données

Le passage du matériel au logiciel a eu un impact considérable sur le secteur, encourageant l’innovation et poussant les fournisseurs traditionnels à continuer à repenser leurs gammes de produits et leurs approches.

Deanna Hoover, directrice du marketing produit chez Spectra Logic, témoigne : "Avant l’adoption du stockage défini par logiciel, nous avons vu moins de nouveaux fournisseurs entrer sur le marché. L’ingénierie et le développement du matériel de stockage sont plus complexes et plus coûteux que ceux du stockage défini par logiciel", ajoute-t-elle. "Cette évolution a incité de nombreux fournisseurs axés sur le matériel à moderniser leurs offres en se concentrant sur une approche axée sur le logiciel. L’adoption du stockage défini par logiciel a permis à un plus grand nombre de fournisseurs d’entrer sur le marché du stockage. L’augmentation du nombre de fournisseurs de solutions de stockage place la barre plus haut en matière de concurrence et stimule l’innovation."

Jimmy Tam, PDG de Peer Software, partage d’autres avantages : "Le découplage du matériel et du logiciel a apporté liberté et flexibilité aux clients qui adoptent les technologies de stockage définies par logiciel. Ces avantages comprennent l’indépendance vis-à-vis des systèmes propriétaires d’un seul fournisseur, l’amélioration de l’évolutivité et la mobilité accrue des données entre les baies, qu’elles soient locales ou géographiquement dispersées."

Molly Presley, responsable du marketing mondial chez Hammerspace, soulève un point important : "L’avènement de l’informatique dématérialisée a rendu les environnements hybrides inévitables. Les économies d’échelle sont différentes, le matériel s’est banalisé plus rapidement. Les chaînes d’approvisionnement se sont ensuite resserrées et les clients ne peuvent plus être sûrs d’obtenir du matériel auprès de leurs fournisseurs préférés. Toutes ces tendances ont conduit à une importance accrue des logiciels en tant que différentiateur stratégique dans la manière dont une stratégie de données est architecturée. La plupart des nouvelles initiatives d’architecture ne sont plus centrées sur le matériel de stockage et conçues autour des fonctions de stockage. On s’attend à ce que le logiciel situé au-dessus du stockage fournisse les services de données requis à travers le stockage de plus d’un fournisseur".

Cette évolution a également donné lieu à un exercice d’équilibre pour les fournisseurs entre la liberté de choix et la complexité pour les clients, comme l’explique Paul Speciale de Scality : "Pour les fournisseurs, cela oblige à faire des choix dans le degré de liberté du matériel. Plus le nombre de degrés de liberté offerts est élevé, plus la complexité du développement et du test des logiciels est grande. En fin de compte, les clients apprécient la liberté de choix, non seulement pour les déploiements initiaux, mais aussi pour pouvoir acheter le matériel le plus rentable à tout moment lors de l’extension du système, ou pour pouvoir obtenir des prix préférentiels auprès d’autres fournisseurs de plates-formes.

M. Klein, d’ATTO Technology, a une vision plus large et considère que la transition ouvre des opportunités pour les fournisseurs comme pour les clients : "C’est comme tout autre aspect de la technologie : les fournisseurs et les clients s’adaptent. Pour les fournisseurs, c’est l’occasion de créer et de développer de nouveaux produits. Pour les clients, il s’agit de nouvelles solutions susceptibles de mieux fonctionner pour eux et à moindre coût.

Software Challenges

Il est clair que le passage du matériel de stockage de données aux logiciels ne se fait pas sans heurts, car cela signifie que les clients doivent faire des choix quant à la complexité qu’ils souhaitent gérer en échange de la liberté de choix inhérente aux logiciels.

L’énigme et autres problèmes que pose la transition :

Selon M. Whitaker, de Panasas, "c’est au niveau de la fiabilité, des performances et de l’assistance que les effets se feront le plus sentir". Le défi de la définition logicielle est celui de la performance. Le fait d’être abstrait du matériel sous-jacent signifie qu’il y a des limitations sur la façon dont ce matériel peut être utilisé".

M. Ivanyuk d’Acronis partage d’autres points de douleur : "Les logiciels sont également plus sujets aux vulnérabilités, de sorte que le stockage défini par logiciel est théoriquement plus vulnérable aux cyberattaques. C’est un point à surveiller, mais ce n’est pas un obstacle".

Paul Speciale, de Scality, souligne l’importance du savoir-faire du personnel lors de la transition du matériel au logiciel : "Il s’agit principalement d’un changement de compétences lors du passage de la gestion des systèmes hérités et propriétaires à des solutions plus récentes. M. Kerns, de Futurum Group, est d’accord avec l’impact sur le personnel et estime qu’il faut planifier à l’avance : "En fin de compte, c’est une question de personnel. Les exigences en matière d’assistance augmentent et il peut être nécessaire de faire appel à quelqu’un qui a plus de capacités qu’un administrateur de stockage". Andy Buss, directeur de recherche chez IDC, estime également qu’une formation est nécessaire : "Pour que le stockage défini par logiciel soit un succès, les entreprises doivent tirer tous les avantages de l’automatisation et des AIOps qui l’accompagnent. L’étude d’IDC montre que seul un quart des entreprises européennes disposent aujourd’hui des compétences et d’une infrastructure informatique suffisamment transformée pour y parvenir. Pour changer cela, il faut du temps, des investissements, de la formation et le soutien d’une direction de haut niveau.

Perspectives : l’impact futur des logiciels sur le stockage des données

L’évolution des logiciels ayant entraîné de nombreuses perturbations jusqu’à présent, nous posons la question suivante : "Quel est l’avenir des logiciels dans le domaine du stockage des données ?"

M.Norfolk, de Bloor, estime que la poursuite des bouleversements est positive et prévoit que "les acteurs établis devront évoluer rapidement ; les nouveaux acteurs auront des opportunités - et pourront ensuite être rachetés par les grands acteurs établis".

M. Buss, d’IDC Europe, estime que l’on passe du stockage des données à la gestion des données : "Le stockage étant de plus en plus défini par des logiciels, nous nous attendons à ce que l’accent soit mis sur la gestion et la manipulation des données plutôt que sur l’architecture de systèmes de stockage complexes.

De même, M. Hoover, de Spectra Logic, prévoit la poursuite de la croissance des systèmes capables d’unifier les données, quel que soit leur emplacement : "La possibilité pour les organisations de déployer une solution de stockage logiciel d’un seul fournisseur pour des applications fonctionnant sur plusieurs sites simplifiera l’acquisition et la gestion du stockage, tout en réduisant les coûts. Cela incitera les fournisseurs de solutions de stockage à être compétitifs en se concentrant sur l’innovation et en proposant plus rapidement des fonctionnalités avancées. Avec l’adoption croissante du stockage défini par logiciel/logiciel, nous assisterons probablement à un déclin des solutions de stockage uniquement matérielles". M. Ivanyuk d’Acronis partage cet avis : "Le secteur doit évoluer et le marché des solutions matérielles va se contracter. Les solutions définies par logiciel augmenteront en nombre et en fonctionnalités, et domineront le marché".

Jimmy Tam, de Peer Software, prédit : "Même si la plupart des entreprises souhaitent une approche unique pour le stockage d’entreprise, la réalité est que l’avenir du stockage sera encore plus distribué entre la périphérie, le centre de données et le nuage, car pour des raisons de performance, les données devront être proches de l’endroit où réside l’utilisateur final ou l’application, ou de l’endroit où les données sont soit créées, soit analysées."

M. Presley, de Hammerspace, estime que cet avenir est déjà là : "La plupart des organisations exécutent déjà des charges de travail et des applications sur plusieurs sites. L’évolution des progiciels proposés par les fournisseurs contribuera à réduire le travail manuel des informaticiens, à automatiser une grande partie des décisions de placement des données et à réduire le besoin de scripts d’orchestration des données personnalisés ou créés en interne."

Nous sommes en train d’explorer pleinement les capacités des logiciels dans le domaine du stockage des données et il n’y a pas de retour en arrière possible. Il est dans notre nature d’évoluer et nous devons le faire. Les logiciels de stockage de données ont été une force perturbatrice jusqu’à présent, provoquant des changements concurrentiels dynamiques qui ont entraîné des innovations significatives, la libération de ressources, une plus grande efficacité et la liberté d’accéder aux données et de les gérer à partir de n’importe quel endroit. Les fournisseurs et les utilisateurs finaux devront s’adapter à l’impact de cette évolution. Quant aux défis, il semble qu’ils s’égaliseront naturellement - comme l’a écrit Aristote, "l’eau trouve son propre niveau".