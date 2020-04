20 avril à partir de 18h00 - Webinar "Lundi de la cybersécurité" : Cette fascinante IA dans l’industrie, Risques et Accompagnement

avril 2020 par Marc Jacob

Lundi 20 avril, à partir de 18h00 par webinar, un navigateur et une connexion Internet suffiront

Cette fascinante IA dans l’industrie Risques et Accompagnement

Qui accompagne qui ? quand ? Comment ? Comment envisager de laisser une place à l’Homme dans l’utilisation de l’IA ? Enjeux techniques et juridiques.

Nous verrons que tout doit être envisagé dès la conception des outils mais lorsqu’un dommage ou un risque se révèle il faut pouvoir le traiter en tenant compte du produit qui est contrôlé par l’IA.

Intervenants :

Sabine Marcellin : Avocate au barreau de Paris, cofondatrice du cabinet Aurore Legal, spécialisé en droit du numérique et de la cybersécurité. Elle a coécrit "Le Secret des affaires" aux éditions LexisNexis. Membre de la Réserve Citoyenne de Cyberdéfense.

Céline Barbosa : Juriste en financement de projets en énergies renouvelables chez Confidentiel. Membre du CEFCYS et de l’ARCSI.

Ghislain de Pierrefeu : Consultant senior dans le cabinet Wavestone, ancien centralien, il est passionné de nouvelles technologies et accompagne les entreprises dans la transformation et la transition numérique.

Jean Magne : Ancien commandant de sous-marin, expérimenté en exploitation de systèmes complexes, consultant en maîtrise des risques et facteur humain. Il a co-écrit « Fascinante IA » aux éditions Boleine.

de chez vous, par Internet et votre navigateur Inscription obligatoire par mail à : beatricelaurent.CDE@gmail.com avec dans l’objet : INSCRIPTION 20/04 et dans le texte du mail, quelques mots sur vous et sur votre intérêt pour le sujet traité.

Attention,le nombre de connexions et donc d’inscriptions est limité. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Par avance nous nous excusons si toutes les demandes ne peuvent être satisfaites

