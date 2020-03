20 - 22 avril 2020 : Genetec annonce son salon virtuel en direct, Connect’DX

mars 2020 par Marc Jacob

Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui l’ouverture des préinscriptions à son tout premier salon virtuel, Genetec Connect’DX, qui se déroulera du 20 au 22 avril 2020.

S’appuyant sur sa forte culture de l’innovation, Genetec a conçu Connect’DX pour mettre en relation directe les professionnels de la sécurité physique du monde entier avec les experts Genetec et les leaders du secteur. En cette période traditionnellement chargée en conférences, avec des événements tels que ISC West, IFSEC et Intertraffic, tous reportés en raison du COVID-19, Genetec entend continuer d’engager et soutenir ses clients, comme elle le fait normalement de visu.

« Nos équipes sont toujours impatientes de présenter les solutions Genetec directement aux clients, et nous sommes heureux de le faire sous une nouvelle forme en avril prochain. Nous aimons certes les rencontrer en personne, mais nous sommes aussi très enthousiastes à l’idée de pouvoir réunir tout le monde en ligne », déclare Andrew Elvish, Vice President of Marketing de Genetec. « Nous sommes prêts à présenter notre portefeuille de solutions de sécurité physique, à discuter des principales tendances et technologies du secteur et à donner un aperçu des nouveautés que les équipes Produit nous réservent. »

Bien que l’agenda complet de Connect’DX et la liste des intervenants ne soient pas encore publiés, l’événement proposera :

Des sessions sur les principales tendances et les nouvelles technologies

Des discours de dirigeants du secteur, dont Pierre Racz, Président de Genetec

Des démonstrations de produits Genetec et des sessions de questions/réponses avec les équipes Produit

Des discussions de groupe sur des sujets liés au secteur, notamment la vie privée, la cybersécurité et le cloud

Des séances de formation gratuites de la part du service de formation de Genetec

Pour recevoir toutes les informations en amont de l’événement, accéder en avant-première à l’agenda et être parmi les premiers à pouvoir s’inscrire, assurez-vous de vous enregistrer dès aujourd’hui sur la page de pré-inscription de Connect’DX.