2 octobre Campus Cyber, Puteaux – de 8h30 à 18h Cyberéco 2025 : Cybersécurité, IA et chaînes d’approvisionnement au cœur de la résilience économique

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Après deux éditions ayant chacune attiré plus de 700 participant·es, Cyberéco revient le jeudi 2 octobre 2025, de 8h30 à 18h, au Campus Cyber, le lieu totem de la cybersécurité, situé à La Défense en Île-de-France, pour une nouvelle journée dédiée à la sécurité économique et numérique.

Cette journée gratuite, organisée en partenariat par le Campus Cyber avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France, le Conseil Régional d’Île-de-France, CYBIAH (Cyber & IA Hub), et PariSanté Campus, s’adresse à toutes les entreprises, collectivités et institutions publiques soucieuses de renforcer leur résilience numérique.

Une édition au plus près des territoires

Cyberéco 2025 dépasse les frontières franciliennes :

• Une portée nationale : les principales conférences seront retransmises en direct dans les Campus Cyber territoriaux à travers la France, affirmant leur rôle de relais locaux de la cybersécurité.

• Un engagement territorial : chaque Campus Cyber régional proposera des activités sur place, en lien avec les enjeux spécifiques de leur écosystème local.

• Un ancrage fort : la journée se déroulera au Campus Cyber national situé à Puteaux, au cœur de La Défense, en présence des grands acteurs nationaux de la cybersécurité.

Cybersécurité et Intelligence Artificielle : un tandem stratégique

Cette année, Cyberéco 2025 met un accent particulier sur les interactions entre cybersécurité et intelligence artificielle, avec un focus inédit sur la protection des chaînes d’approvisionnement. Un sujet critique pour la sécurité économique, à l’échelle des entreprises comme des institutions.

Une journée immersive au cœur de la transformation numérique sécurisée

Au programme de Cyberéco 2025 :

• Tables rondes thématiques animées par des experts publics et privés

• Ateliers pratiques (gestion de crise, IA appliquée à la cybersécurité, pré-diagnostics, financement…)

• Sessions pitch de solutions innovantes

• Stands entreprises pour rencontrer l’écosystème francilien

• De nombreux temps de networking pour favoriser les synergies

Informations pratiques

Lieu : Campus Cyber – 5-7 rue Bellini, 92800 Puteaux

Date : Jeudi 2 octobre 2025 – de 8h30 à 18h

Entrée gratuite sur inscription : www.cybereco.fr