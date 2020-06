2 juin - 19 novembre : L’Afnic lance un grand cycle de débats portant sur la lutte contre les abus en ligne

juin 2020 par Marc Jacob

L’Afnic, association qui gère et opère plusieurs extensions internet et est l’office d’enregistrement du .fr et de nombreuses extensions, organise le Forum Afnic pour un internet de confiance. Premier cycle de débats et de sensibilisation sur la lutte contre les abus en ligne, il se tiendra du 2 juillet au 19 novembre prochain. A travers 4 ateliers ouverts à tous, l’Afnic souhaite informer et diffuser les bonnes pratiques qui peuvent contribuer à la lutte contre les abus. Le forum s’ouvrira le 2 juillet prochain avec une table ronde en ligne logiquement consacrée au traitement des abus liés à la crise sanitaire du Covid-19.

L’Afnic est une association ouverte à but non lucratif issue du monde académique. Désignée par l’État pour gérer les noms de domaine en .fr, l’Afnic est un centre d’expertise en prise directe avec les évolutions d’Internet. Ses experts techniques, juridiques, et son pôle recherche et développement contribuent au jour le jour à construire la confiance sur internet.

L’Afnic conçoit cette série d’événements comme une plateforme d’échanges et de discussions la plus large possible. Pierre Bonis, directeur général de l’Afnic précise son objectif : « Par son rôle de registre et d’opérateur, l’Afnic se trouve face aux formes d’abus en ligne les plus variées, et doit arbitrer des litiges qui opposent souvent des parties persuadées que c’est l’autre qui abuse. Notre conviction est qu’un internet de confiance est possible à condition de partager tous les leviers techniques, juridiques, institutionnels et toutes les expériences qui ont fait leurs preuves pour limiter les abus en s’assurant que ces actions ne pénalisent pas l’immense majorité des utilisateurs du système des noms de domaine... »

Programme

Atelier 1 (En ligne) Le traitement des abus dans le contexte de la crise COVID-19

Quelle gestion des abus en période de crise sanitaire majeure, avec un focus sur les noms de domaine : contexte spécifique, risques identifiés, émergence de nouveaux types d’abus, mise en place de la surveillance, adaptation des moyens d’action, etc.

Jeudi 2 juillet 2020 de 10h00 à 12h00

10h00 : Accueil et ouverture par Pierre Bonis, Directeur général de l’Afnic

10h10 : « .FR : le traitement des abus au temps du Corona » par Marianne Georgelin, Responsable juridique de l’Afnic

10h30 : Table-ronde animée par Marianne Georgelin avec :

Jean-Marc Le Rest, Responsable du centre de surveillance du commerce électronique (CSCE) de la DGCCRF

Henriette Vignal-Schjøth, Directrice juridique du .dk

Benoit Jarno, responsable juridique de Gandi

Alexandre Hugla, Responsable du département Abus de Gandi

Jeudi 24 septembre 2020 de 9h30 à 12h30

Atelier 2 (en ligne) Noms de domaine : se protéger et agir face aux abus

Cybersquatting, usurpation d’identité, escroquerie, phishing, contenus illicites, atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, de la personnalité, etc. Quelles procédures et actions pour prévenir les abus leur face face ?

Mardi 27 octobre 2020 en journée dans le cadre des ateliers du Forum sur la Gouvernance de l’internet

Atelier 3 (en présentiel) en deux parties

> Abus : qui est responsable de quoi ?

Quelle chaîne de responsabilité ? Comment faire mieux connaître et comprendre le cadre juridique et règlementaire ?

> Comment définir un abus en ligne ?

Les catégories d’abus existants (DNS, Spam, phishing, etc) ? Quelle classification ? Quel rôle pour les machines dans leur classification et la traque de nouveaux abus ?

Jeudi 19 novembre 2020 de 17h à 19h

Atelier 4 (en présentiel) Bilan et enseignements du Forum Afnic sur l’internet de confiance

Synthèse des échanges des précédents ateliers, présentation des conclusions et pistes de réflexions pour l’avenir.