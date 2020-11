2 décembre 15h00 - 17h00 Sessions « GReAT Ideas » : Les chercheurs de Kaspersky organisent un nouvel après-midi de conférences en ligne

novembre 2020 par Marc Jacob

Kaspersky reprend sa série de « GReAT Ideas », des conférences en ligne animées par les chercheurs du Global Research and Analysis Team de Kaspersky (GReAT) et destinées à présenter de manière pédagogique les dernières découvertes de l’entreprise en matière de cybersécurité. Après une première série de conférences organisées cet été, la prochaine session se tiendra le mercredi 2 décembre.

Pendant deux heures, les experts en sécurité français du GReAT de Kaspersky – Félix Aimé, Ivan Kwiatkowski et Pierre Delcher, à l’honneur pour cette session - présenteront leurs recherches, projets et découvertes les plus récents.

Focus sur TinyCheck, un outil développé pour se protéger des stalkerwares - à 16h05

Lors de la conférence, Félix Aimé présentera TinyCheck, une solution accessible à un large public qu’il a développée pour contrer les stalkerwares, ces logiciels permettant d’espionner une personne à son insu. TinyCheck est un outil simple d’utilisation, capable de détecter tous les types de logiciels espions (stalkerwares, et tout autre type de malware dédié à espionner les données de son utilisateur) installés sur les smartphones et les tablettes, sans que l’auteur de l’espionnage ne se rende compte de rien.

En utilisant une connexion Wi-Fi ordinaire, TinyCheck scanne le trafic sortant d’un appareil mobile et identifie les interactions avec des sources malveillantes connues, telles que les serveurs liés à des logiciels espions. Open-source et s’appuyant sur la plateforme Raspberry Pi, l’objectif de TinyCheck est d’aider les organisations à but non lucratif et les fournisseurs de services à protéger les victimes de violences domestiques.

La première version de l’outil open-source est disponible dès maintenant sur https://github.com/KasperskyLab/tin...

Informatiques pratiques :

GReAT Ideas – Prochain rendez-vous le mercredi 2 décembre 2020, de 15h à 17h.

Autres sujets à l’agenda de cette session :

• L’analyse du malware PowerPeppe déployé par le groupe d’attaquants DeathStalker (par Pierre Delcher).

• La présentation des applications de rétro-ingénierie Delph (par Ivan Kwiatkowski).

Pour s’inscrire à l’événement et consulter le détail du programme : https://kas.pr/h362