2 décembre 11H00 - webinaire USERCUBE : RETEX Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP) : Industrialiser la gestion des identités et des accès

novembre 2021 par Marc Jacob

Comme de nombreux secteurs d’activité, le monde de la banque est complexe et fortement réglementé. La gestion des identités et des accès s’inscrit alors comme un sujet incontournable pour répondre aux enjeux de cybersécurité, de conformité et d’agilité.

Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP), maison commune de production informatique au service des entités du Groupe Crédit Agricole a choisi de mettre en œuvre la solution USERCUBE dans un environnement complexe et en pleine évolution tout en s’appuyant sur l’expertise et la vision 360 de Formind pour la mise en œuvre de ce projet.

Les intervenants de ce projet stratégique partageront leur retour d’expérience sur la mise en œuvre de cette solution en abordant les thématiques suivantes :

• Le contexte et les grands enjeux d’un tel projet

• Les objectifs et l’approche retenue

• Les clés du succès et les écueils à éviter

• Les résultats et gains

Il sera animé par :

• Clément PARARD, Teach Lead - Crédit Agricole Group Infrastructure Platform

• Xavier FAUQUET, Co-fondateur et Directeur Général - Formind

• Charles DUPONT, Co-Fondateur – Usercube

Formind est un pure player du conseil de l’intégration en cybersécurité. Créé en 2010, Formind est une société indépendante qualifiée PASSI. Avec 200 consultants, Formind a connu une forte croissance et a développé de nombreuses expertises/savoir-faire cybersécurité. Basée initialement en France (Paris, Lyon Bordeaux, Toulouse, Nantes et Rennes), la société s’est ensuite déployée au Maroc en Espagne et au Canada pour renforcer la proximité avec ses clients. Acteur reconnu dans le domaine de l’IAM, Formind accompagne de nombreux clients dans l’élaboration de leur stratégie puis dans l’implémentation et la gestion opérationnelle des solutions retenues.

Usercube est la première solution no-code complète pour l’Administration et la Gouvernance des Identités (IGA), adaptée pour toutes les organisations, processus et politiques de sécurité. Le cycle de vie de toutes les identités et des accès aux applications métiers sont gérés automatiquement et de manière sécurisée. La conformité aux régulations est renforcée et les réponses aux auditeurs sont immédiatement disponibles. Sa gestion de la gouvernance contribue à une génération de valeur rapide et croissante. Usercube est disponible en SaaS multitenant certifié ISO27001 et a déjà été sélectionné par les leaders mondiaux des secteurs les plus exigeants.

Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP), maison commune de production informatique du Crédit Agricole accompagne les différentes entités du Groupe dans le développement de leurs projets SI et se positionne comme leur partenaire stratégique de leur transformation digitale.