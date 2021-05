1er juin Webinar 14H30 - 15h15 SNS SECURITY : Les bonnes pratiques de l’ANSSI, épisode 1 : Pourquoi et comment faire du cloisonnement réseau ?

mai 2021 par Marc Jacob

L’agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information est un des acteurs majeurs dans la lutte contre la cybercriminalité en France. Figure d’autorité, elle est chargée depuis plus de dix ans, d’accompagner et de sécuriser le développement du numérique sur notre territoire et mène plus particulièrement une politique ambitieuse de sensibilisation des sphères économiques.