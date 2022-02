1er et 2 mars Paris : Forum sur al recherche en matière de sécurité

Les 1er et 2 mars prochains, à la Cité des sciences et de l’industrie, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) et la Commission Européenne organisent conjointement, dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Union européenne, le forum sur la recherche en matière de sécurité (Security Research event - SRE).

Le forum sur la recherche en matière de sécurité - SRE 2022 – est l’occasion de découvrir des projets développés dans l’ensemble de l’UE contribuant au développement d’une approche globale de la gestion de crise, et plus spécifiquement sur le volet sécuritaire. La recherche y joue une part majeure, permettant de passer d’une approche réactive à une approche proactive, et ainsi d’anticiper aujourd’hui les enjeux de demain.

Parmi ces projets, le projet de recherche PANDEM-2 financé par l’UE vise à développer, entre 2021 et 2023, de nouvelles solutions pour une gestion efficace des pandémies. PANDEM-2 repose sur le développement d’un prototype de système informatique pour améliorer les capacités de planification, de connaissance de la situation et d’aide à la décision.

Le Forum sur la recherche en matière de sécurité mettra également à l’honneur le projet STARLIGHT, visant à renforcer la souveraineté et l’autonomie stratégique dans le domaine de l’intelligence artificielle pour les forces de l’ordre européenne. D’une durée de 4 ans, STARLIGHT bénéficiera d’un budget total de 18,8 millions d’euros, dont 17 millions financés par l’UE. Ce projet est coordonné par le CEA et réunit 52 partenaires représentant 18 pays européens. 15 forces de l’ordre y prennent part.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront également mis en lumière lors du SRE. Sécurité, sûreté et résilience sont les maîtres mots qui guident le travail du comité stratégique de filière des industries de sécurité. Allant du centre de commandement, de contrôle et d’intelligence à la gestion de crise, en passant par la cybersécurité, la gestion des sites, des flux et des personnes, les travaux visant à garantir la sécurité de l’événement seront présentés les 1er et 2 mars à Paris.

L’ANR et le ministère allemand de la recherche (BMBF) seront également présents lors du Forum et disposeront d’un stand commun. Ils y présenteront différents projets visant à développer des solutions innovantes pour renforcer la prévention, la préparation, la détection, la réaction et la résilience face aux menaces biologiques et risques spécifiques qui compromettent la sécurité globale des citoyens.

Plus de 55 projets, soutenus par des fonds de recherche européens et français, seront ainsi présentés lors de cet événement dédié à la sécurité. Des démonstrations dynamiques auront également lieu. En parallèle, un cycle de conférences rythmera ces deux jours et sera ouvert par les discours d’intervenants de haut niveau, représentants de la commission européenne et du gouvernement français.

Venez découvrir le programme de ce forum dédié à la sécurité sur le site www.sre2022.eu et inscrivez-vous dès à présent.