1er avril à 11h30 Webinar The Greenbow : quelles solutions pour protéger les connexions de vos collaborateurs nomades ?

mars 2021 par Marc Jacob

TheGreenBow vous invite à participer au webinaire du 1er avril à 11h30 La problématique du nomadisme pour les RSSI s’est largement intensifiée avec la mise en œuvre massive du télétravail dans les entreprises. Le nombre de postes à sécuriser et le volume de communications à protéger n’ont cessé d’augmenter.

Selon une récente étude du CESIN, 57% des entreprises ont constaté au moins une cyber-attaque au cours des douze derniers mois. Les hackers se sont naturellement engouffrés dans les brèches, profitant des faiblesses des collaborateurs en télétravail. La réponse la plus fréquente des entreprises a été en priorité de déployer une solution VPN. Mais, comme l’a relevé l’ANSSI, les vulnérabilités de certains VPN SSL de premier plan ont également été exploitées par les hackers en 2020. Dans ce contexte, il est essentiel de bien évaluer sa solution VPN pour être certain de sa robustesse. Dans ce webinar, vous apprendrez :

Quels critères pour choisir son VPN ?

Pourquoi l’INSEP a retenu la solution TheGreenBow ?

Comment Dassault Aviation a déployé le client VPN TheGreenBow ?

Comment la dernière version du client VPN Windows réconcilie sécurité et facilité d’utilisation ? Les invités :

Marie-Pierre LECLERCQ, Research Engineer @Dassault Aviation

Damien FEUILLET, Responsable Sécurité Informatique @INSEP