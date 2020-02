1er avril 2020 – 8h30 - 18h30 : 12ème édition des GS Days, Journées Francophones de la Sécurité

janvier 2020 par Marc Jacob

« Convaincre sans contraindre »*, tel est le slogan de cette journée sur la sécurité de l’information. L’objectif des GS Days, Journées francophones de la sécurité, est d’établir le dialogue entre le monde de la technique (administrateurs, experts sécurité), les RSSI, DSI et les décideurs. Ce colloque, exclusivement en français, proposera, dans un même espace, plusieurs cycles de conférences et de démonstrations d’exploitations de failles de sécurité, en collaboration avec l’ARCSI, sous un angle technique, juridique et organisationnel. Cet événement accueillera également quelques sponsors spécialisés.

La 12ème édition des GS Days, se tiendra le 1er AVRIL 2020 à l’Espace Saint-Martin - Paris 3ème

Dans l’espace francophone, peu de conférences, exclusivement en Français, s’adressent sur un même lieu à la communauté technique (administrateurs, experts techniques) et à un public de managers (RSSI, DSI).

Les « GS Days, Les Journées Francophones de la Sécurité » ont pour objectif d’informer et de démontrer à la communauté SSI : la réalité des menaces actuelles, leur simplicité de mise en oeuvre et leurs impacts sur la SI. Ce Colloque souhaite également se tourner vers l’avenir en faisant la démonstration de nouveaux « Proof of Concept » qui pourraient menacer les SI.

Plusieurs associations professionnelles reconnues sont partenaires de cet événement : l’AFCDP, l’ARCSI, le CLUSIF, l’OSSIR, le Forum ATENA, le Chapitre français de l’OWASP, le chapitre français de l’ISSA, le CESIN... ainsi que le magazine Global Security Mag.

En parallèle à cet événement, un espace sera aussi ouvert à quelques sponsors spécialisés.

Le comité de Programme est assuré par Emmanuelle Lamandé, Global Security Mag, Hervé Schauer, HS2, Paul Such, Hacknowledge, Olivier Revenu, EdelWeb Groupe ON-X, Lumena Duluc, CLUSIF, Maître Diane Mullenex et Maître Annabelle Richard, Cabinet Pinsent Masons Avocats, Eric Doyen, CESIN, Emmanuel Garnier, Club 27001, Diane Rambaldini, ISSA, Francis Bruckmann, ARCSI, Christophe Labourdette, OSSIR, Bruno Rasle, AFCDP. Ce comité a pour objectif la sélection des conférenciers et du contenu technique du Colloque.

INFOS PRATIQUES

Date et lieu :

1er avril 2020 - 8h30 – 18h30

Espace Saint-Martin

199 bis, rue Saint-Martin - Paris 3ème

www.gsdays.fr

Marc Brami ou Emmanuelle Lamandé

Tél. : 01 40 92 05 55

e-mail : marc.jacob@globalsecuritymag.com ou emmanuelle.lamande@globalsecuritymag.com

* citation de Jean-Marc Laloy, ARCSI