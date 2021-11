1er - 3 février Riyad : Le LEAP réunit les plus grands esprits de la tech pour relever les défis mondiaux

novembre 2021 par Marc Jacob

En février 2022, l’Arabie saoudite accueillera le plus grand événement technologique jamais organisé, Le LEAP, qui rassemblera sous un même toit la communauté technologique mondiale, réunie dans un même but : relever les plus grands défis socioculturels du monde.

Organisé du 1er au 3 février 2022 à Riyad, LEAP est appelé à devenir une véritable plateforme mondiale pour l’ensemble de l’écosystème de l’innovation, mettant pionniers de la Tech et ceux qui révolutionnent le secteur en relation avec les dirigeants d’entreprises et de gouvernements, les entrepreneurs, les investisseurs et bien d’autres acteurs encore, afin qu’ils explorent les technologies de demain.

L’événement accueillera des intervenants du monde entier, notamment Raghu Raghuram, PDG de VMware, Börje Ekholm, PDG d’Ericsson, Marie Sermadiras, directrice générale du numérique chez L’Oréal, Youngcho Chi, président et directeur de l’innovation du groupe Hyundai Motor et Siim Sikkut, directeur général de l’information du gouvernement estonien. Ils seront rejoints par des experts de la région, dont le Dr Manar Al Moneef, président-directeur général de GE Renewable Energy pour la région MENAT, et Ghinwa Baradhi, directrice des systèmes d’information de HSBC pour la région MENAT.

Le LEAP présentera également l’histoire inspirante de personnalités telles que Steven Bartlett, entrepreneur renommé et plus jeune Dragon de la BBC, ainsi que les légendes du football Roberto Carlos et Luis Figo. Alors que les géants mondiaux de la Tech s’apprêtent à participer à l’un des événements les plus attendus de la région, plus de 700 start-ups se préparent à présenter leurs solutions au monde entier. Organisé et produit par Informa Markets, le LEAP est parrainé par des entreprises locales et internationales leader, dont Microsoft, CISCO, KPMG, SoftwareAG, Nutanix, STC, Zain, Mobily et Ericsson, qui agiront ensemble en tant que partenaires stratégiques pour donner vie à cet événement.

Son Excellence Eng. Abdullah Al-Swaha, ministre des communications et des technologies de l’information d’Arabie saoudite, commente : "La technologie et l’innovation possèdent l’énorme potentiel de transformer les économies et les sociétés. Nous vivons à une époque où soit on saute à pieds joints, soit on reste à la traîne. Nous sommes fiers d’accueillir le LEAP pour aider la région à prendre la tête et à faire un bond en avant en matière de technologie et d’innovation."

"Informa est ravi d’avoir lancé le LEAP en Arabie Saoudite. Il est clair pour nous qu’avec les énormes projets technologiques à l’œuvre dans le pays, il n’existe aucun hub au monde mieux placé que celui-ci pour accueillir un événement aussi incroyable ", a déclaré Mike Champion, vice-président exécutif régional d’Informa Markets, la plus grande société d’événements au monde. "Pour sa première édition, le LEAP fera ses débuts en tant que plus grand événement de l’histoire en matière de technologie, et il ne peut y avoir de meilleure preuve que cela pour prouver que l’Arabie saoudite est un futur pôle technologique mondial."

Les inscriptions pour participer au LEAP sont désormais ouvertes. La présence de nouveaux intervenants majeurs sera communiquée dans les mois à venir.

Pour en savoir plus sur le LEAP www.onegiantleap.com

A propos du LEAP :

Le LEAP sera l’événement technologique le plus important de l’histoire et présentera dès sa première édition le plus grand nombre d’intervenants, tous salons technologiques confondus. Il est co-créé par Informa et le ministère de la communication et des technologies de l’information, avec une équipe de plus de 50 personnes réparties dans 6 pays.

Informa, qui est elle-même la plus grande société d’expositions au monde, est responsable de l’organisation événementiel d’un grand nombre des marques les plus reconnues, notamment Black Hat, Arab Health et des centaines d’autres.