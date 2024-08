+ 190% d’usurpation d’identité sur les vulnérabilités Microsoft

août 2024 par Thomas Manierre, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust

L’élévation des privilèges représentait 40 % (490) du total des vulnérabilités en 2023.

« Poursuivant la tendance des années post-pandémiques, l’élévation de privilèges reste la première catégorie de vulnérabilité, suivie par l’exécution de code à distance, et ce malgré une baisse significative de 31 %, passant de 715 à 490 par rapport à 2022. Cette baisse est une bonne nouvelle cependant car elle provient principalement d’une réduction des vulnérabilités sur Azure et Windows Server, des systèmes qui sont souvent accessibles au public et beaucoup plus susceptibles de contenir de grandes quantités de données sensibles ainsi que des comptes privilégiés.

En général, la diminution des vulnérabilités liées à l’élévation de privilèges réduit directement les options d’un acteur malveillant lors du déploiement d’une menace nécessitant des privilèges élevés pour s’exécuter. » explique Thomas Manierre, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust