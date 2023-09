19 septembre Paris : Ssous le patronage de Jean-Noël Barrot 9ème Universités d’été de la cyber et du cloud de confiance

septembre 2023 par Marc Jacob

À quelques semaines de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, Hexatrust, groupement des leaders français de la cybersécurité et du cloud de confiance, organise le 19 septembre 2023, la 9ème édition des Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de Confiance (UECC) . L’événement, qui se déroulera au CentQuatre-Paris, lieu symbolique alliant innovation, culture et art, accueillera également la 2ème édition du Salon des solutions souveraines.

À l’instar de l’année dernière, c’est en équipe de France que cette journée sera ouverte par Jean-Noël de GALZAIN, Président d’Hexatrust, Yann BONNET, Directeur Général Délégué du Campus Cyber, et Vincent STRUBEL, Directeur Général de l’ANSSI. Ils seront rejoints par Jean-Noël BARROT, ministre délégué chargé du Numérique, qui a accordé son patronage à cette journée. Le Ministre viendra donner aux industriels et aux utilisateurs les orientations pour la filière du numérique en France et en Europe.

Alors que le Data Privacy Framework, accord pour le transfert et le traitement des données transatlantiques, a récemment été approuvé par l’Union européenne malgré de nombreuses critiques, l’avocat autrichien Max SCHREMS interviendra sur la protection des données privées et leur usage par les grandes entreprises d’outre-atlantique.

À la suite de son intervention se tiendra une plénière sur les enjeux croisés entre cybersécurité et intelligence artificielle autour notamment de Florent KIRCHNER, Coordinateur la stratégie nationale d’accélération cybersécurité, Philippe MILTIN, CEO de 3DS OUTSCALE, et Maxime ALAY-EDDINE, Directeur Général Cyberwatch. Pour clôturer la matinée, Jean-Noël de GALZAIN, Président d’Hexatrust, présentera en exclusivité les résultats du premier “Baromètre de la souveraineté numérique”.

Durant l’après-midi, des tables-rondes auront lieu, avec pour fil rouge la directive NIS 2 et permettront de balayer les enjeux de cybersécurité pour les collectivités territoriales - qui représentent 23 % des incidents en lien avec des rançongiciels traités par ou rapportés à l’ANSSI en 2022 -, dans le domaine de la santé - alors que le coût moyen d’une cyberattaque dans un hôpital est estimé à 6,4 millions d’euros et que 582 établissements ont déclaré au moins un incident en 2021 -, ou encore pour les entités critiques.

Pour Jean-Noël de GALZAIN, Président d’Hexatrust, “ces Universités d’Été sont l’occasion de nous retrouver pour faire un bilan d’une année positive qui s’achève, et pour se projeter sur les grands projets de la filière dans les mois à venir. Le fil rouge restant de permettre l’émergence de solutions nationales et européennes souveraines en matière de cybersécurité et de cloud, adaptées aux besoins des organisations et des entreprises en matière de résilience et de protection des données. Alors qu’Hexatrust fête cette année son dixième anniversaire, le patronage de Monsieur le ministre BARROT nous honore et constitue une marque de reconnaissance de l’importance des sujets que nous défendons. L’intervention de Max SCHREMS viendra également rappeler l’attachement que nous portons à la protection des données personnelles et industrielles comme fondement d’un environnement numérique durable et responsable”.

Informations pratiques

Lieu : Centquatre-Paris, 5 rue Curial, 75019 Paris.

Horaire : 9h - 19h30.

L’ensemble des informations sont disponibles sur le site officiel de l’évènement (ici).