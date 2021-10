19 oct. 2021 11:00 - 12:00 Webinaire ITRUST : Comment protéger votre activité dans un contexte de cyberattaques ? Cas d’usage : Le Phishing

octobre 2021 par Marc Jacob

Hôpitaux (une attaque par semaine), mairies, institutions, entreprises… La France et ses réseaux informatiques sont la cible des hackers en 2021. Les cybercriminels ne reculent devant rien et exercent une pression grandissante sur les entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs. Protéger votre activité dans ce contexte accru de cyberattaques est un nécessité.