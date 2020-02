19 mars 11h00 - 12h00 : Webinar Ping Identity & Orange Cyberdefense | Le Zero Trust commence avec le SSO et le MFA

février 2020 par Marc Jacob

Inscrivez-vous à ce webinar organisé par Ping Identity et Orange Cyberdefense le 19 Mars prochain de 11h00 à 12h00 autour de la mise en place du Single Sign-On (SSO) et de l’authentification multifacteur (MFA) pour sécuriser les collaborateurs de l’entreprise dans un contexte Zero Trust. La présentation du webinar sera accompagnée d’une démonstration live de l’utilisation de ces solutions sur le cas d’une application SaaS.