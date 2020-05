19 mai - 11:00 AM Webinar Barracuda : La sauvegarde : un outil de sécurité critique dans un modèle de travail à distance

mai 2020 par Marc Jacob

Les pirates informatiques profitent de cette crise en lançant davantage d’attaques de phishing, de ransomwares contre des utilisateurs anxieux et distraits.

Une sauvegarde performante peut vous permettre de combattre efficacement ces escrocs et récupérer immédiatement vos données.

Vous verrez comment protéger votre environnement Microsoft 365 contre la perte de données et les impacts potentiels causés par des attaques de logiciels malveillants sur les e-mails et vos données Microsoft 365, sans aucune contrainte de gestion du stockage.

Vous découvrirez la solution Barracuda Cloud to Cloud Backup (CCB) pour une protection évolutive, et complète pour toutes vos données Microsoft 365. Elle sauvegarde automatiquement vos e-mails, contacts, dossiers, agendas et tâches, ainsi que vos données OneDrive Entreprise, SharePoint, Groups et Teams, de manière parfaitement sécurisée.

- Pour vous inscrire cliquez ICI