19 au 22 octobre 2021 - 22ème EDITION MILIPOL PARIS 2021

juillet 2021 par Marc Jacob

L’événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des états sera le salon de la reprise et ouvrira ses portes EN PRESENTIEL à Paris-Nord Villepinte du 19 au 22 octobre 2021

Depuis plusieurs décennies, Milipol Paris est l’événement leader mondial dédié aux professionnels de la sécurité et de la sureté. Il est le lieu où sont présentées les innovations technologiques réalisées dans le domaine, afin de répondre efficacement aux besoins du secteur et aux différentes menaces. Organisé sous l’égide du Ministère français de l’Intérieur, Milipol Paris attend, pour cette nouvelle édition, près de 1.000 exposants, 30 000 visiteurs français & internationaux, et 150 délégations officielles.

Milipol Paris se déroulera du 19 au 22 octobre 2021 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte et plusieurs nouveautés viendront animer ce rendez-vous incontournable de l’écosystème de la sécurité globale :

L’INNOVATION & RESEARCH STAGE

Véritable incubateur, cet espace dédié aux nouvelles technologies, met en lumière la nouvelle dynamique entrepreneuriale de la filière Sécurité et valorise les innovations des startups à la fois grâce à un stand mais aussi grâce à un pitch de sept minutes pour mettre en avant leurs innovations sur « l’innovation & research stage ».

LA 3EME EDITION DES MILIPOL INNOVATION AWARDS

Fort du succès des éditions précédentes des Milipol Innovation Awards, Milipol Paris réitère en 2021 l’organisation du concours pour les exposants du salon. Il vise à détecter et récompenser les dernières innovations du secteur à l’échelle internationale autour de 5 catégories : gestion de crise, cybersécurité, sécurité des grands évènements, équipements individuels – protection des primo-intervenants, drone et anti-drone – robotique.

DES CONFERENCES THEMATIQUES

Milipol Paris 2021 proposera de nouveau, un cycle de conférences gratuites pour les visiteurs et exposants du salon en partenariat avec l’IHEMI (Institut des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur). Le programme 2021 aura pour fil conducteur « les enjeux internationaux de la sécurité intérieure » et s’articulera autour des thématiques phares :

• Une conférence inaugurale le mardi 19 après midi

• Une session sur la sécurité des grands évènements

• Une session sur la lutte contre le terrorisme

• Une journée sur la souveraineté nationale et européenne

• Impacts des changements et crises climatiques sur la sécurité intérieure

Horaires d’ouverture :

• Mardi 19 octobre, mercredi 20 et jeudi 21 octobre 2021 de 9h à 17h

• Vendredi 22 octobre 2021 de 9h à 16H30

Prenez date : 19-22 OCTOBRE 2021

Milipol Paris, l’événement mondial de la sécurité intérieure des États est réalisé sous l’égide du Ministère français de l’Intérieur, en partenariat avec la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, la Direction Générale de Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, le Ministère de l’Economie et des Finances avec la Direction Générale des Douanes.

Depuis plus de 30 ans, la marque Milipol est synonyme de haute qualité, de salons internationaux qui couvrent le domaine de la sécurité intérieure des États. Au cours du temps, la marque a été fièrement représentée par Milipol Paris et Milipol Qatar et plus récemment par Milipol Asia-Pacific.

Pour en savoir plus : https://www.milipol.com/