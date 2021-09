18 octobre par visioconférence, 18 h 00 - 20 h 00 "Lundi de la cybersécurité" : Le Cyber Risk Index et les Cyber notations

septembre 2021 par Marc Jacob

Sur la base de quelles métriques et avec quels processus, une entreprise doit-elle disposer de sa propre analyse et définir un Cyber Risk Index spécifique et pertinent dans son contexte ?

Pierre-Luc Réfalo, un expert en la matière, traitera de cette question, et répondra à nos questions, au Lundi de la cybersécurité d’octobre.

Intervenant : Pierre-Luc Réfalo Vice-Président – Capgemini Group Cybersecurity. Il dirige une équipe et des programmes de gestion des cyber risques. Il contribue à impliquer les dirigeants, les équipes informatiques et les métiers afin de faire de la sécurité un avantage compétitif. Ses activités couvrent : La gestion des Cyber Risks, les politiques et standards, la communication & sensibilisation, les projets globaux et la conformité (NIS, GDPR, ISO, etc.).

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenant.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 18/10 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité, dans le corps du mail, si vous n’êtes pas un habitué de nos "Lundi de la cybersécurité".

Voir les détails sur : https://www.arcsi.fr/doc/Lettre-Lun...