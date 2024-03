18 mars, 18 h 00 - 20 h 00 visioconférence : Le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI : Intelligence artificielle générative géniale et dangereuse

mars 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’évènement autour du thème : Intelligence artificielle générative géniale et dangereuse Lundi 18 mars 2024, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom

Les intelligences artificielles génératives produisent une révolution dont les conséquences sont déjà devenues évidentes dans de nombreux secteurs d’activité : enseignement, traduction, programmation informatique, journalisme et plus généralement rédaction de textes variés, création graphique, etc.

L’exposé décrira cependant les principes mis en œuvre pour la fabrication de ces nouvelles IA qui utilisent massivement l’intelligence humaine. On donnera des exemples de ce qu’on en tire.

La fiabilité parfois douteuse des informations produites — les fameuses hallucinations —, la possibilité de les piéger, le problème des sources d’informations utilisées lors de leur mise au point, les biais volontairement ou involontairement introduits dans leurs comportements et les textes et images que ces IA génèrent doivent nous interroger.

Il faut aujourd’hui tenter d’anticiper les conséquences que cela peut avoir sur la cybersécurité.

Intervenant : Jean-Paul Delahaye est professeur émérite à l’université de Lille et chercheur au laboratoire Cristal (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille). Il travaille sur la théorie computationnelle des jeux et sur le hasard.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 18/03 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.