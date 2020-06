18 juin 11h00 - Webinar Kiwi-Bakcup : Phishing - Types d’attaques, techniques des hackers et moyens de protection

juin 2020 par Marc Jacob

De plus, le phishing reste le type d’attaques le plus plébiscité. Comment explique t-on cette utilisation ?

Durant ce webinar, nous verrons l’histoire du Phishing, quelques chiffres ainsi que les attaques les plus fréquentes. Vous disposerez ensuite de conseils pratiques et applicables très rapidement (les hackers n’attendent pas !).

Rejoignez-nous en live pendant 1 heure. Nous aborderons les points suivants :

• Le phishing : définition et histoire

• En chiffres : nombre d’attaques, conséquences, …

• Les 10 types d’attaques les plus courantes

• Pourquoi le phishing est-il toujours autant utilisé ?

• Coronavirus et Phishing : le bilan

• Comment vous protéger ?

*Source : Barracuda Networks