18/2/2021 à partir de 12h30 à 14h00 Webinar VigiTrust : La Cyber Responsabilité et les cinq piliers de la sécurité

février 2021 par Marc Jacob

Cet Advisory Board mettra en lumière la Cyber Responsabilité avec les 5 Piliers de la Sécurité™ après les récentes cyber-attaques qui ont secoué les Etats-Unis et le secteur de la cybersécurité. Mathieu Gorge, PDG de VigiTrust et Président du Global Advisory Board aura l’occasion de présenter son nouveau livre « The Cyber Elephant in the Boardroom ».