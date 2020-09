17 septembre : EBRC vous invite à participer à une session Learn&Go webinar exclusive : Définissez et adoptez une approche sur-mesure de continuité d’activité

septembre 2020 par Marc Jacob

Découvrez également notre nouvel outil Cyber-Resilience Portal qui vous permettra de centraliser en une seule plateforme tous les éléments nécessaires à l’élaboration du Business Continuity Plan et un Disaster Recovery Plan. Notre Cyber-Resilience Portal vous permettra aussi de faciliter et de structurer vos audits.

Agenda

10 :00 – Accueil

10 :05 – Présentation EBRC

10 :10 –

Tirez parti de la certification ISO 22301

Centralisez l’ensemble de vos ressources au sein d’une seule plateforme

Soyez prêt en cas d’incident !

10:20 – Q&A session

10:30 – FIN

Informations pratiques

La session se déroulera en français.

Ces sessions d’informations s’adressent prioritairement aux Business Continuity Managers, Risk Managers, CIOs et IT Managers.

Attention, la participation se fait uniquement sur inscription. L’accès aux sessions est réservé aux entreprises utilisatrices IT et clients finaux.

- POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI