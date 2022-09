17 octobre 2022, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence : Parler de sécurité au Décideur

septembre 2022 par Marc Jacob

Dans un monde hautement connecté et interdépendant, toutes les organisations comptent sur les autres pour leurs produits et services critiques. Cependant, la réalité de la mondialisation, tout en offrant de nombreux avantages, a abouti à un monde où les organisations ne contrôlent plus leurs systèmes d’information entièrement et n’ont souvent pas une visibilité totale. Le retour d’une compétition plus agressive des puissances, une accentuation des inégalités et des échanges débridés : c’est un mécanisme de transformation en profondeur qui est lancé.

Quel est le niveau de prise en compte du risque cyber dans la stratégie d’entreprise ? Quelle est la place de la gouvernance et du discernement du dirigeant dans ce monde VUCA ? VUCA est un environnement Volatil, Incertain, Complexe et Ambigu qui exige de l’innovation, de nouvelles qualités de leadership dans la conduite des affaires. Dans un monde économique où l’incertitude devient la norme. Il faut savoir passer de l’impréparation à l’anticipation.

Intervenante :

Lubna Brioual, spécialisée en intelligence stratégique liée à la cybersécurité (Renseignement, ingénierie sociale, e-réputation, intelligence territoriale, lobbying, gestion de crise…) et en management de la cybersécurité, intervient pour former et informer sur les dangers du cyber au sein de l’Institut Mines-Telecom Business School d’Evry et au sein du pôle d’enseignement supérieur Léonard de Vinci. Membre du Cefcys, elle a rejoint la Réserve Citoyenne de la Gendarmerie Nationale avec le grade de Lieutenant-colonelle.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenante..

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 17/10 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité.