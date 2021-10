17 novembre à 11:00 - 11:30 Webinar Wallix & Kleverware : Accès à privilèges dans le cloud : pour une gouvernance des identités !

octobre 2021 par Marc Jacob

Face à la recrudescence de violations de données et aux exigences de conformité de plus en plus strictes, les entreprises ont plus que jamais besoin de pouvoir contrôler l’ensemble des identités et des droits accordés, notamment quand il s’agit d’accès privilégiés aux ressources informatiques.

Dans ce contexte, les experts en Cybersécurité s’accordent pour recommander aux organisations de mettre en place une gestion des accès et des droits dans un environnement multi-cloud et multi-hybride.

WALLIX, leader européen de la sécurisation des accès et des identités et KLEVERWARE, spécialiste du contrôle des accès et des identités, proposent aux administrateurs une solution pour mettre en place une politique globale sécurisée de contrôle des identités et d’autorisation des accès aux actifs sensibles dans le cloud. Comment identifier et supprimer les privilèges inutilisés ou excessifs dans les infrastructures multicloud ? Quelles fonctionnalités de découverte des droits utiliser ? Comment limiter les risques et mettre en place une stratégie de séparation des taches (SOD) dans un environnement Cloud ?

Rejoignez-nous sur ce webinar afin d’explorer les avantages d’une gouvernance des identités pour renforcer la sécurité de vos accès à privilèges dans le Cloud et découvrir des cas d’usage concrets.

- POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI