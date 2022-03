17 mars dès 10h - Webinaire ServiceNow : Move to Cloud, où en êtes-vous ? Comment en optimiser l’impact avec ServiceNow ?

mars 2022 par Marc Jacob

L’expression move to cloud désigne en réalité une multiplicité de situations, et donc de solutions à trouver en fonction du contexte propre à chaque organisation. Inscrivez-vous à ce webinaire afin d’échanger sur cette thématique, découvrir comment ServiceNow s’inscrit dans ces projets et plus particulièrement comment :

• Aligner la migration sur les besoins de l’entreprise

• Préparer les fondations du futur Operating Model

• Exploiter les services cloud de bout en bout

Au plaisir d’échanger avec vous le 17 mars dès 10h CET !