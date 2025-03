17 mars 2025, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom "Lundi de la cybersécurité" : Garder une longueur d’avance sur les risques OT

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La cybersécurité industrielle est devenue un pilier essentiel pour protéger les infrastructures critiques face à des menaces en constante évolution. Dans un contexte où la digitalisation transforme profondément les systèmes industriels, l’enjeu est de garantir la sûreté et la résilience des installations tout en répondant aux exigences de performance et d’innovation.

Anticiper ces risques nécessite une stratégie de cybersécurité proactive, intégrant des solutions avancées et adaptées aux spécificités des systèmes industriels. Face à une réglementation de plus en plus exigeante, notamment en Europe avec la directive NIS 2 et la mise en conformité LPM, la cybersécurité industrielle n’est plus une option, mais une nécessité stratégique pour les entreprises.

Intervenant : Pierre-Marie LORE

Pierre-Marie LORE est le Directeur cybersécurité de Framatome I&C.

Participation gratuite. Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants. Inscription par mail :

beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 17/03 » dans l’objet et si vous désirez le quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrits et aux inscrits quelques jours avant l’événement.

